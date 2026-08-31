Minta MK Tolak Uji Materi Patriot Bond, Ekonom Muhammadiyah Ingatkan Potensi Begal Investasi

ILUSTRASI Mahkamah Konstitusi. (Dok JawaPos.com)
JawaPos.com - Ekonom Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Surya Vandiantara menilai, tidak ada kekebalan hukum terhadap investor Patriot dan Merah Putih Bond. Perlindungan yang diberikan semata agar investasi berjalan lancar tanpa kendala di tengah jalan.
Oleh karena itu, dia meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Surya mengatakan, pemohon uji materi ini seharusnya mampu melihat permasalahan lebih komprehensif. Aspek pengelolaan invenstasi di level operasional perusahaan atau lembaga perlu menjadi pertimbangan.
Menurutnya, penggunaan dana Patriot Bond dan Merah Putih Bond sudah melalui berbagai tahapan analisa mulai dari feasibilty study, pemetaan project prioritas, hingga pemilihan pelaksana pekerjaan, serta melibatkan berbagai institusi kelembagaan negara hingga swasta.
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"Apabila dana yang telah diperoleh melalui Patriot Bond dan Merah Putih Bond di tengah jalan dibekukan atau ditarik akibat permasalahan hukum atau yang saya sebut dengan begal investasi, tentunya konsekuensi yang ditimbulkan secara ekonomi akan menjadi lebih besar," kata Surya, Senin (31/8).
Konsekuensi buruk yang bisa muncul akibat pembekuan dana di tengah jalan yakni proyek mangkrak, hingga PHK sepihak. Kondisi ini akan merugikan negara jauh lebih besar.
"PHK secara sepihak juga akan sangat merugikan negara dan masyarakat luas apabila dana Patriot Bond dan Merah Putih Bond dibekukan atau ditarik ditengah jalan. Di satu sisi, pemerintah harus membayarkan pesangon PHK, dan di sisi lainnya, masyarakat yang bekerja akan kehilangan penghasilan," imbuhnya.
Kondisi ini akan bertentangan dengan tujuan utama negara membuat program Patriot dan Merah Putih Bond untuk memaksimalkan pembangunan proyek strategis.
"Bahaya konsekuensi ekonomi yang ditimbulkan dalam persepektif makro dan mikro tersebut, pada akhirnya dapat dijadikan landasan utama untuk mempertahankan pasal 50A ayat 5 dan 6 UU P2SK," jelasnya.
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