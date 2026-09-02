Jalankan Mandat UU P2SK, BI Tak Hanya Jaga Stabilitas Tapi Juga Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menegaskan arah kebijakan bank sentral ke depan tidak akan hanya berfokus dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Ia menjelaskan, BI juga akan memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.
Adapun, hal tersebut sejalan dengan mandat yang diberikan melalui Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
“Sesuai dengan amanah yang diberikan di dalam Undang-Undang P2SK yang terbaru, P2SK tahun 2026 dimana kami mempunyai mandat juga untuk juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Destry dalam konferensi pers di Gedung Mahkamah Agung, Rabu (2/9).
Destry mengatakan, kebijakan BI ke depan akan diarahkan untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor riil.
Menurutnya, mandat tersebut akan diwujudkan melalui kebijakan BI dengan tetap memperkuat sinergi bersama kementerian dan lembaga terkait. Langkah tersebut dinilai penting karena upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja merupakan tanggung jawab bersama.
“Tentu ini akan kami wujudkan juga dalam kebijakan dan tentunya akan terus bersinergi juga dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya karena ini menjadi PR kita bersama,” ujarnya.
Lanjutnya, fokus BI kedepanya menjalankan kebijakan dengan memenuhi prinsip 3 I plus S yakni impactful (berdampak), inklusif, integratif, serta sinergi.
“Semua ini akan bisa tercapai melalui sinergi merah-putih yang akan terus menjadi pegangan bagi kami untuk menuju Indonesia maju yang makin baik,” ucapnya.
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Jawa Pos
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