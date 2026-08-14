Pemerintah Optimis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 6 Persen, Ini Strateginya!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mendekati level 6 persen sepanjang tahun 2026.
Menteri Perekonomian (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan selama tiga triwulan terakhir ekonomi Indonesia konsisten tumbuh di atas 5 persen dengan signifikan bahkan sempat 5,61 persen di triwulan pertama tahun ini dan turun sedikit ke 5,29 persen.
Ia menegaskan bahwa, pertumbuhan tersebut terjadi seiring kebijakan moneter dan fiskal serta kondisi sektor keuangan yang baik.
“Dan ke depan semester kedua tahun ini kita akan pastikan itu akan lebih bagus lagi sehingga kita bisa tumbuh mendekati 6 persen pada akhir tahun 2026 ini,” ujar Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8).
Purbaya mengatakan, untuk 2027, pertumbuhan ekonomi juga bisa tumbuh sekitar 6 persen plus minus sedikit.
Diberitakan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi harus berdampak langsung pada masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja.
Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mengatakan setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen diharapkan mampu membuka lebih dari 900 ribu lapangan kerja baru.
“Karena itu, perlu dilihat sektor mana yang menyerap tenaga kerja dan sejauh mana program hilirisasi benar-benar menciptakan lapangan pekerjaan yang dirasakan masyarakat,” ujar Kamrussamad saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (14/8).
Kamrussamad mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2026 menunjukkan adanya perkembangan positif dari pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah.
“5,29 persen itu adalah pertumbuhan di kuartal kedua tahun 2026. Akumulasi untuk semester pertama itu sudah di 5,4 persen. Artinya bahwa di kuartal kedua ini ternyata mulai terasa arah kebijakan program prioritas nasional kita, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur