Penghimpunan Dana di BEI Tembus Rp 123 Triliun

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penghimpunan dana di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai Rp 123 triliun sepanjang 2026. Capaian tersebut dihimpun melalui 135 penawaran umum sejak awal tahun.

“Pengimpunan dana juga sangat baik lebih dari 123 triliun dari mulai awal tahun dengan 135 penawaran umum, dan juga jumlah emiten sudah lebih dari 962 perusahaan di Bursa Efek Indonesia,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Senin (10/8).

Friderica mengatakan, jumlah investor pasar modal telah mencapai 30,27 juta single investor identification (SID) hingga Agustus 2026 atau tumbuh hampir 50 persen dalam kurun waktu delapan bulan.

Ia menyebut pertumbuhan tersebut mencerminkan kondisi pasar modal Indonesia yang semakin dipercaya oleh masyarakat dan juga investor, baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Angka ini mencerminkan tidak hanya sekadar angka, tidak hanya sekadar pertumbuhan jumlah investor, tetapi makna di balik itu bahwa ada trust, ada confidence, ada harapan masyarakat Indonesia terhadap pasar modal Indonesia,” ujarnya.

Frederica menjelaskan, capaian tersebut perlu disikapi dengan tetap menjaga kewaspadaan terhadap berbagai perubahan dan dinamika pasar modal.

OJK juga akan terus mengedepankan integritas pasar, termasuk melalui pengawasan dan penegakan aturan apabila diperlukan.

“Tentu capaian ini harus kita syukuri, namun dengan tetap kita mawas diri. Banyak sekali perubahan, dinamika yang harus kita cermati dan juga tentu saja harapan dari kita semua,” ucapnya.

Ia melanjutkan, sejumlah penyedia indeks global juga masih mempertahankan klasifikasi Indonesia sebagai negara emerging market dalam tinjauan terakhir.