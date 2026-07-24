UMKM Lokal Sulit Tembus In-Flight Shopping? Kisah Produk Ini Tunjukkan Peluang Besar yang Masih Terbatas

JawaPos.com - In-flight shopping atau penjualan produk di dalam pesawat mulai dilirik sebagai jalur pemasaran baru bagi produk lokal. Namun, hingga kini kesempatan tersebut masih dinikmati segelintir pelaku usaha.

Di tengah terbatasnya akses itu, keberhasilan salah satu UMKM binaan Pertamina Group mengklaim berhasil mencatat kontribusi penjualan hingga 59 persen di platform belanja dalam pesawat. Hal itu menjadi gambaran bahwa produk lokal sebenarnya memiliki peluang besar jika diberi akses ke pasar yang tepat.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa tantangan utama UMKM bukan hanya soal kualitas produk, tetapi juga bagaimana memperoleh ruang untuk menjangkau konsumen baru. Kanal pemasaran seperti in-flight shopping dinilai mampu memperkenalkan produk lokal kepada wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis yang selama ini sulit dijangkau melalui penjualan konvensional.

Salah satu contohnya adalah Adabina Scarves, produsen mukena travel dan jilbab eksklusif binaan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Dalam tiga bulan pertama sejak dipasarkan melalui PAS Sky Shop di salah satu rute penerbangan Pelita Air, produk tersebut menyumbang sekitar 59 persen dari total penjualan produk UMKM yang tersedia di platform tersebut.

Capaian itu sekaligus menjadi indikator bahwa produk UMKM memiliki potensi bersaing ketika mendapatkan akses ke kanal distribusi yang berbeda dari biasanya. Namun, tidak semua pelaku UMKM bisa langsung masuk ke ekosistem tersebut.

Dari sekitar 20 UMKM binaan Pertamina Group yang mengikuti proses seleksi, hanya empat UMKM yang lolos kurasi untuk memasarkan produknya melalui PAS Sky Shop. Itu merupakan platform penjualan produk lokal di dalam penerbangan Pelita Air yang dikembangkan melalui kolaborasi PAS bersama UMKM binaan Pertamina Group.

Setelah beberapa bulan diperkenalkan, platform itu resmi diluncurkan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (23/7). Sebagai bagian dari peluncuran, Direktur Utama Pelita Air Faik Fahmi bersama Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Arya Dwi Paramita dan Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina Rudi Ariffianto menyerahkan suvenir berisi produk UMKM kepada penumpang penerbangan IP108 rute Jakarta-Denpasar.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan program tersebut merupakan upaya membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM binaan. "Alhamdulillah kami meluncurkan program kolaborasi PAS Sky Shop. Program ini memberikan akses bagi UMKM binaan yang telah lolos proses kurasi untuk memasarkan produknya di dalam pesawat Pelita Air," ujar Arya.