Konflik Timur Tengah Memanas Bikin Rupiah Hari Ini Berpotensi Melemah

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (USD) diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Jumat (24/7), usai ditutup melemah melemah 19 poin menjadi Rp 17.936 per dollar AS pada perdagangan Kamis (23/7).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen luar negeri

"Untuk perdagangan (24/7) mata uang Rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp 17.930-Rp 17.980," ujar Ibrahim dalam keterangan yang diterima, Jumat (24/7).

Ibrahim mengatakan, pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong penguatan USD sebagai aset aman (safe haven).

Pasalnya, Militan Houthi yang bersekutu dengan Iran mengklaim telah menyerang dua kapal tanker minyak Saudi di Laut Merah.

Hal itu meningkatkan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi di salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia.

Kelompok Houthi menyatakan mereka menargetkan kapal tanker Saudi ENCELA dan LAYLIA setelah menuduh kedua kapal tersebut melanggar blokade maritim yang baru diumumkan.

Meski otoritas Saudi belum mengonfirmasi adanya kerusakan, insiden ini menjadi eskalasi terbaru yang meningkatkan risiko terhadap infrastruktur energi dan pelayaran global.

Sebelumnya, Houthi juga telah memperingatkan akan berupaya memblokir pelayaran yang berkaitan dengan Saudi melalui Selat Bab el-Mandeb, jalur strategis yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden.