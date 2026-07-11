Purbaya: Kualitas SDM dan Tata Kelola Jadi Kunci Daya Saing Indonesia

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan daya saing Indonesia di tengah perubahan global sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, tata kelola yang baik, dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

Menurutnya, hal tersebut diperlukan untuk mendukung daya saing Indonesia di tengah perubahan global sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, tata kelola yang baik, dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

“Perubahan lanskap ekonomi global akibat perang tarif, pergeseran rantai pasok, perkembangan teknologi, transisi energi, dan dinamika geopolitik telah menciptakan tantangan baru bagi seluruh negara,” ujar Purbaya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (11/7).

Purbaya mengatakan, Indonesia tidak dapat menghindari dampak perubahan tersebut, tetapi harus mampu meresponsnya melalui kebijakan yang adaptif, pengelolaan fiskal yang kredibel, serta tata kelola yang semakin baik.

"Dunia sedang berubah dan perubahan itu tidak menunggu kita siap. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita terdampak. Kita pasti terdampak. Pertanyaannya adalah apakah kita cukup cepat membaca arah perubahan, cukup disiplin menjaga APBN, dan cukup berani memperbaiki tata kelola," ujarnya.

Ia menjelaskan, APBN merupakan instrumen strategis negara untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan Makmur. Maka dari itu, pemerintah terus memperkuat kualitas pengelolaan fiskal, baik melalui disiplin menjaga defisit dan keberlanjutan utang maupun melalui pengelolaan kas negara yang lebih optimal untuk mendukung likuiditas dan aktivitas ekonomi.

Purbaya menekankan bahwa daya saing suatu negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas institusi yang mampu menghadirkan kepastian, efisiensi, dan kepercayaan. Maka dari itu, negara memegang peran penting dalam menciptakan tata kelola yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia.