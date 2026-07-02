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Djati Waluyo
Kamis, 2 Juli 2026 | 15.31 WIB

Harga Emas Antam 2 Juli 2026 Turun jadi Rp 2.730.000 per gram, Cek Daftar Lengkapnya

Harga emas Antam.&nbsp;(dok. JawaPos.com) - Image

Harga emas Antam.&nbsp;(dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Harga emas Antam dibanderol Rp 2.730.000 per 1 gram pada perdagangan Kamis (2/7), atau turun sebesar Rp 6.000 jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangan Rabu (1/7) sebesar Rp 2.736.000 per 1 gram

Berdasarkan laman resmi Pegadaian, harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.418.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.398.000.

Sedangkan harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 26.775.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 133.531.000.

Sementara itu, untuk harga emas pada Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.364.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp. 2.600.000.

Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.612.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.413.000.

Harga Emas Antam Sewaktu-waktu Bisa Berubah

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Sementara itu, penjualan kembali atau buyback emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. 

Nilainya sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut daftar harga emas Antam, Galeri24, dan UBS:

Editor: Bayu Putra
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