Hashim Djojohadikusumo Resmi jadi Komisaris Utama SURGE

JawaPos.com - PT Solusi Sinergi Digital Tbk (SURGE) mengangkat Hashim S. Djojohadikusumo sebagai Komisaris Utama menggantikan Hermansjah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025.

Adik Presiden Prabowo Subianto menduduki posisi tersebut menggantikan Hermansjah. Pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Fadel Muhammad sebagai Komisaris dan Doni Soetadi menjabat Komisaris Independen.

Sementara itu, susunan direksi mengalami perubahan dengan Hendrik Tee dipercaya sebagai Direktur Utama. Posisi direktur diisi Shannedy Ong, Andrew, Yune Marketatmo, Mohammad Mustaghfirin, dan Henny Santoso.

Direktur SURGE Yune Marketatmo, mengatakan Pemegang saham turut menyetujui penggunaan laba bersih untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp10,6 miliar atau Rp 2 per saham.

“Keputusan ini mencerminkan komitmen kuat Perseroan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas dukungan para pemegang saham seiring dengan pertumbuhan kinerja usaha yang kokoh sepanjang tahun 2025,” ujar Yune dalam keterangan yang diterima, Rabu (1/7).

Yune mengatakan, Pendapatan konsolidasian melonjak 147 persen menjadi Rp 1,66 triliun dibandingkan Rp671,85 miliar pada tahun sebelumnya.

Perseroan juga mencatat EBITDA sekitar Rp 1,15 triliun dengan margin EBITDA mencapai 69 persen. Kinerja tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan bisnis infrastruktur telekomunikasi.

Di sisi pengembangan jaringan, SURGE telah memiliki sekitar 2,5 juta home pass dan 1,5 juta home connect dengan tingkat take-up rate mencapai 60 persen. Hingga kuartal I 2026, perseroan kembali menambah sekitar 200 ribu home pass dan 200 ribu home connect.