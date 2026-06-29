Pertamina Tekan Emisi 2,27 Juta Ton CO2e Sepanjang 2025, Dukung Target NZE 2060

Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. (Istimewa).
JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmenya untuk mendorong target pemerintah dalam mencapai emisi nol atau Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Hal tersebut tergambar dari catatan penurunan emisi karbon yang berhasil dilakukan oleh Pertamina sepanjang 2025. Adapun, sepanjang 2025 Pertamina berhasil menekan emisi karbon sebesar 2,27 juta ton karbondioksda setara atau (CO2e).
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengatakan perusahaan berkomitmen untuk menekan dan menurunkan emisi karbon yang dihasilkan dari seluruh lini usaha.
“Pertamina menjalankan berbagai program dekarbonisasi di seluruh lini bisnis yang berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 2,27 juta ton CO₂e sepanjang 2025. Upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan Pertamina terhadap target Net Zero Emission (NZE),” ujar Simon.
Pertamina juga terus memperkuat transisi energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) melalui anak usahanya yaitu PT Pertamina New & Renewable Energi (PNRE).
“Sepanjang 2025, produksi listrik mencapai 8.711 Gigawatt hour (GWh) atau meningkat 3 persen dari tahun sebelumnya,” ujarnya.
Simon melanjutkan, selain mendorong kinerja untuk mencapai dan memperkuat ketahanan energi nasional, Pertamina juga berkomitmen untuk melaksanakan bisnis secara berkelanjutan.
“Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong transisi menuju energi yang lebih rendah karbon, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga fundamental keuangan yang sehat dan berkelanjutan,” ucapnya.
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