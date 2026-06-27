Ekonomi Tumbuh 5,61 Persen, Menkeu Purbaya Pastikan Iklim Investasi Indonesia Terus Diperbaiki

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengajak investor domestik maupun asing untuk semakin percaya diri dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurutnya, perekonomian nasional saat ini berada dalam kondisi yang solid dengan fundamental ekonomi yang kuat di tengah ketidakpastian global.

Purbaya mengatakan Indonesia memiliki prospek investasi yang menjanjikan. Stabilitas ekonomi makro, ketahanan sektor keuangan, serta berbagai reformasi yang terus dilakukan pemerintah menjadi modal utama untuk menarik investasi.

"Untuk itu, Indonesia adalah negara yang tepat untuk berinvestasi. Anda jangan ragu untuk menempatkan investasi di Indonesia karena fundamental ekonomi Indonesia sangat baik, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik di level 5,61 persen," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (27/6).

Menurut Purbaya, pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperbaiki iklim investasi melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada dunia usaha.

Ia menambahkan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga terus diperkuat untuk mempercepat realisasi investasi sekaligus menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha.