Dana SAL Mengalir ke Bank Himbara Naik jadi Rp 400 Triliun, Menkeu Purbaya Jelaskan Alasannya

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menambah alokasi penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Bank dibawah Badan Usaha Milik Negara (Himbara) atau Himpunan Bank Negara (Himbara) hingga Rp 400 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan total dana SAL yang ditempatkan di Bank Himbara akan bertambah dari Rp 300 triliun menjadi Rp 400 triliun.

"Jadi, Rp 400 triliun. Rp 200 triliun sampai akhir tahun (tenor), yang Rp 100 triliun lebih pendek sedikit, yang Rp 100 triliun fleksibel," ujar Purbaya dalam jumpa media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6).

Purbaya mengatakan, penambahan SAL ke bank Himbara dilakukan setelah adanya laporan mengenai kondisi likuiditas perbankan yang sudah mulai tergerus.

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan penarikan dana SAL sebesar Rp 130 triliun yang ditempatkan di Bank Indonesia (BI) untuk disalurkan ke Bank Himbara.

"Atas permintaan beberapa pihak disuruh tarik, saya tarik. Rupanya jadi kering dan nggak ada sumber uang lagi, jadi saya balikin lagi," ujarnya.

Lanjutnya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan ekonomi jalan, maka penempatan SAL di Bank Himbara merupakan salah satu jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Ada yang bilang langkah saya salah kan? Ternyata itu lah satu-satunya engine untuk pertumbuhan ekonomi pada saat ini," ucapnya.