Di Tengah Risiko Tinggi Transportasi Penyeberangan, Komitmen Keselamatan Pelayaran Kian Diuji

JawaPos.com - Upaya memperkuat keselamatan kerja di sektor transportasi penyeberangan kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya tuntutan standar operasional di tengah tingginya risiko keselamatan di laut.

Berbagai langkah pengawasan dan evaluasi, termasuk melalui audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), terus didorong untuk memastikan penerapan keselamatan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar berjalan dalam aktivitas operasional sehari-hari.

Salah satunya melalui pelaksanaan audit SMK3 dilakukan oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI di tiga unit operasional penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di wilayah timur Indonesia, yakni Kupang, Ternate, dan Ambon.

Direktur Utama PT BKI R. Benny Susanto menyampaikan bahwa penerapan SMK3 bukan hanya untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga untuk membangun budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif.

“Komitmen PT. ASDP melaksanakan implementasi SMK3 untuk tiga cabang (Kupang, Ternate dan Ambon) tersebut menjadi bukti tentang kepatuhan terhadap Regulasi dan menciptakan budaya aman, sehat dan produktif,” ujar Benny di Jakarta, dikutip Sabtu (6/6).

Kegiatan ini juga sejalan dengan tema Bulan K3 Tahun 2026, yaitu "Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif".

Melalui pelaksanaan audit SMK3, ASDP menegaskan komitmennya untuk menjaga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan operasionalnya, sementara BKI menjalankan peran sebagai lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi audit tersebut.