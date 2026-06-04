Diterpa Isu Mundur dari Jabatan Menkeu, Ini Jawaban Purbaya

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah adanya isu terkait dirinya yang mundur dari jabatan.

Dengan nada bercanda, bendahara negara itu memastikan, bahwa kabar yang beredar tersebut tidak benar.

"Ha ha ha engga bener lah," kata Purbaya lewat pesan via whatsapp, Kamis (4/6).

Berdasarkan informasi yang diperoleh JawaPos.com, Purbaya hingga hari ini masih berkantor di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.