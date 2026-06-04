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Dimas Choirul
Jumat, 5 Juni 2026 | 00.20 WIB

Diterpa Isu Mundur dari Jabatan Menkeu, Ini Jawaban Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah adanya isu terkait dirinya yang mundur dari jabatan.

Dengan nada bercanda, bendahara negara itu memastikan, bahwa kabar yang beredar tersebut tidak benar.

"Ha ha ha engga bener lah," kata Purbaya lewat pesan via whatsapp, Kamis (4/6).

Berdasarkan informasi yang diperoleh JawaPos.com, Purbaya hingga hari ini masih berkantor di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. 

Ihwal kabar mundur itu sebelumnya tersiar luas di sejumlah platform media sosial. Sejumlah nama macam ekonom Chatib Basri hingga Budi Gunadi Sadikin digadang-gadang menjadi pengganti.

Editor: Sabik Aji Taufan
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