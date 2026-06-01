Lebih dari Sekadar Modal: Pemberdayaan yang Membantu Masyarakat Prasejahtera Menjauh dari Rentenir

JawaPos.com — Perjuangan seorang ibu untuk menghidupi keluarganya sering kali menempuh jalan yang berat dan penuh ketidakpastian. Bagi Eros Rosita, setiap hari adalah upaya tanpa henti, apalagi dengan kondisi anak-anaknya yang tengah sakit.

Dari kehidupan yang semula tanpa penghasilan tetap, ia memutuskan untuk mencari secercah harapan, bergabung dengan PNM Mekaar, dan memulai Mawar Bodas, sebuah usaha kerajinan tangan, mulai dari gorden, krutang, hingga produk kreatif berupa makanan ringan, dengan tekad untuk memberikan kehidupan yang lebih layak bagi keluarganya.

Setiap minggu, pertemuan kelompok menjadi momen penting bagi Eros untuk belajar, berbagi, dan mendapatkan pendampingan intensif. “Awalnya saya hanya berusaha bertahan hidup. Tapi melalui bimbingan PNM, saya belajar mengelola usaha dengan lebih terarah, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar,” tuturnya. Perlahan, Mawar Bodas bukan lagi sekadar usaha kecil, produknya kini memiliki kualitas lebih baik, variasi lebih banyak, dan memberi kepastian yang sebelumnya sulit diraih.

Tak hanya itu, berkat ketekunan dan perjuangannya, Eros dapat mengikuti program Mekaarpreneur selama tiga bulan, sebuah inkubasi usaha yang intensif oleh PNM. Hasilnya, ia berhasil meraih Juara 2 Mekaarpreneur, sebuah prestasi yang menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus berkembang.

“Saya bersyukur sekali atas pendampingan ini. Kini saya tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga lebih percaya diri untuk terus berinovasi dan mengembangkan usaha,” ujar Eros.

Transformasi yang dialami Eros Rosita menjadi bukti nyata bahwa pemberdayaan dan pendampingan dari PNM Mekaar lebih dari sekadar memberikan modal. Dukungan ini mengubah aspek-aspek fundamental dalam hidupnya, cara ia memandang peluang, mengelola keuangan, mengatur waktu, hingga membangun kepercayaan diri.

Dari seorang ibu yang semula hanya berjuang untuk bertahan hidup, kini Eros tidak hanya mampu menyalakan harapan baru bagi keluarganya, tetapi juga membuka jalan bagi masa depan yang lebih stabil dan bermakna.

Dalam konteks yang lebih luas, pembiayaan dan pemberdayaan bagi masyarakat prasejahtera termasuk Eros memiliki peran penting untuk membuka akses yang lebih aman, terarah, dan berkelanjutan. Bagi banyak pengusaha ultra mikro yang memiliki keterbatasan modal kerap membuat mereka rentan terhadap pilihan pembiayaan yang tidak sehat, termasuk jeratan rentenir.