Danantara Indonesia Trust Bidik 1 Persen Dividen BUMN untuk Filantropi, Fokus Kesehatan hingga Pendidikan

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani (Dok. Danantara)
JawaPos.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menargetkan alokasi dana filantropi minimal 1 persen dari total dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang diterima setiap tahun. Dana tersebut akan dikelola melalui Danantara Indonesia Trust untuk mendukung berbagai program sosial berkelanjutan.
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, pendanaan filantropi itu akan difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan, serta air, sanitasi, dan higiene atau water, sanitation, and hygiene (WASH).
“Kami memberikan setiap tahunnya paling tidak 1 persen dari total dividen yang kami terima dari semua BUMN yang ada,” ujar Rosan saat Peluncuran Kemitraan Strategis Danantara Indonesia Trust di Jakarta, Senin (25/5).
Menurut Rosan, Danantara Indonesia Trust juga telah memperoleh pendanaan awal sebesar USD 100 juta atau sekitar Rp1,77 triliun. Dana itu akan menjadi modal awal pengembangan berbagai program sosial yang berdampak luas bagi masyarakat.
Baca Juga:Wamenkeu Juda Agung Ungkap 3 Tantangan Besar Ekonomi Daerah, Soroti Diversifikasi hingga Kualitas Belanja
Ia menegaskan, Danantara Indonesia Trust dibentuk sebagai lembaga filantropi yang kredibel, profesional, transparan, dan memiliki tata kelola yang baik. Untuk memperkuat kelembagaan tersebut, Danantara turut menggandeng dalam pengembangan sistem tata kelola filantropi.
“Bagaimana kita membuat Danantara Trust ini menjadi satu filantropi yang kredibel, yang relevan, yang transparan dengan governance yang tinggi,” jelasnya.
Rosan menjelaskan, Danantara Indonesia Trust resmi didirikan pada Oktober 2025 sebagai unit filantropi Danantara Indonesia dengan mandat mendorong pembangunan sosial di Tanah Air. Program-program yang dijalankan diharapkan mampu memberikan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan.
Selain menjadi lembaga pendanaan, Danantara Indonesia Trust juga diproyeksikan sebagai katalis dan ecosystem enabler yang memperkuat kolaborasi sosial lintas sektor.
“Kami harapkan ini adalah awal. Insya Allah kita akan lebih banyak menggandeng mitra-mitra partner lain lagi ke depannya,” ungkap Rosan.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK