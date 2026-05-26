R. Nurul Fitriana Putri
Selasa, 26 Mei 2026 | 13.19 WIB

Danantara Indonesia Trust Bidik 1 Persen Dividen BUMN untuk Filantropi, Fokus Kesehatan hingga Pendidikan

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani (Dok. Danantara)

JawaPos.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menargetkan alokasi dana filantropi minimal 1 persen dari total dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang diterima setiap tahun. Dana tersebut akan dikelola melalui Danantara Indonesia Trust untuk mendukung berbagai program sosial berkelanjutan.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, pendanaan filantropi itu akan difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan, serta air, sanitasi, dan higiene atau water, sanitation, and hygiene (WASH).

“Kami memberikan setiap tahunnya paling tidak 1 persen dari total dividen yang kami terima dari semua BUMN yang ada,” ujar Rosan saat Peluncuran Kemitraan Strategis Danantara Indonesia Trust di Jakarta, Senin (25/5).

Menurut Rosan, Danantara Indonesia Trust juga telah memperoleh pendanaan awal sebesar USD 100 juta atau sekitar Rp1,77 triliun. Dana itu akan menjadi modal awal pengembangan berbagai program sosial yang berdampak luas bagi masyarakat.

Ia menegaskan, Danantara Indonesia Trust dibentuk sebagai lembaga filantropi yang kredibel, profesional, transparan, dan memiliki tata kelola yang baik. Untuk memperkuat kelembagaan tersebut, Danantara turut menggandeng dalam pengembangan sistem tata kelola filantropi.

“Bagaimana kita membuat Danantara Trust ini menjadi satu filantropi yang kredibel, yang relevan, yang transparan dengan governance yang tinggi,” jelasnya.

Rosan menjelaskan, Danantara Indonesia Trust resmi didirikan pada Oktober 2025 sebagai unit filantropi Danantara Indonesia dengan mandat mendorong pembangunan sosial di Tanah Air. Program-program yang dijalankan diharapkan mampu memberikan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan.

Selain menjadi lembaga pendanaan, Danantara Indonesia Trust juga diproyeksikan sebagai katalis dan ecosystem enabler yang memperkuat kolaborasi sosial lintas sektor.

“Kami harapkan ini adalah awal. Insya Allah kita akan lebih banyak menggandeng mitra-mitra partner lain lagi ke depannya,” ungkap Rosan.

Editor: Sabik Aji Taufan
