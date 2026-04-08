Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri Dihilangkan, Purbaya: Kecuali Kepepet Banget

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan telah memperoleh arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas dalam negeri bagi para pejabat. Bahkan, untuk perjalanan luar negeri cenderung hilangkan.

Hal itu sejalan dengan upaya efisiensi anggaran di tengah gejolak geopolitik dan lonjakan harga minyak dunia. Namun, perjalanan dinas dapat dikecualikan untuk sejumlah kepentingan yang mendesak.

"Rapat-rapat lagi dikurangi, mungkin kalau perintah presiden perjalanan dalam negeri dikurangi. Petunjuk yang lebih lanjut adalah perjalanan luar negeri untuk pejabat-pejabat dihilangkan, kecuali kepepet banget," ujar Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (8/4).

Meski begitu, Purbaya mengaku akan menghadiri International Monetary Fund (IMF)-Wolrd Bank Meeting dalam waktu dekat. Purbaya mengaku sudah mendapatkan izin untuk berangkat.

"Saya mau ke IMF-World Bank Meeting saya pikir penting, saya berangkat deh. Saya udah minta izin," tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membahas langkah-langkah strategis terkait rencana penghematan energi di berbagai sektor, sebagai antisipasi atas dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang dapat mempengaruhi stabilitas pasokan dan harga energi global.

Presiden menginstruksikan agar kebijakan efisiensi energi difokuskan pada sektor-sektor spesifik yang memiliki dampak signifikan terhadap konsumsi energi nasional.

