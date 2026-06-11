Teknologi Stablecoin Mulai Dilirik untuk Memperluas Akses Keuangan yang Lebih Inklusif

JawaPos.com – Upaya memperluas akses layanan keuangan yang lebih inklusif terus berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Salah satunya lewat pendekatan inovasi kartu pembayaran berbasis stablecoin atau Fasset Card yang dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi lintas negara tanpa bergantung pada rekening bank konvensional.

Co-Founder sekaligus CEO Fasset Global, Mohammad Raafi Hossain, mengatakan inovasi ini merupakan hasil dari pembangunan infrastruktur dan kemitraan yang telah dilakukan perusahaan selama bertahun-tahun di berbagai negara. Tujuannya, menciptakan infrastruktur keuangan digital yang insklusif.

“Tujuan kami sejak awal adalah agar stablecoin dan aset yang ditokenisasi menjadi bagian dari kehidupan finansial sehari-hari bagi semua orang, di mana pun mereka berada. Hari ini membawa kami satu langkah lebih dekat untuk mewujudkan misi tersebut,” kata Raafi di Bali, Rabu (10/6).

Raafi menyebut pengembangan produk tersebut merupakan bagian dari upaya membangun infrastruktur keuangan yang lebih inklusif. Perusahaan baru saja meraih pendanaan Seri B senilai USD 51 juta yang diklaim sebagai salah satu pendanaan terbesar di sektor fintech global pada 2026.

Dana tersebut digunakan untuk mempercepat pengembangan Fasset Own Network, infrastruktur keuangan yang mencakup lebih dari 50 koridor perbankan, sekaligus memperluas ekspansi global dan pengembangan solusi pembiayaan perdagangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai negara berkembang.

Di yurisdiksi tempat layanan ini tersedia, Fasset Global bertindak sebagai distributor Fasset Card, yang diterbitkan oleh penyedia layanan pembayaran pihak ketiga yang memiliki lisensi penuh di yurisdiksi terkait.

Fasset Card memberi akses kepada pengguna ke daya beli instan yang didukung oleh stablecoin, baik secara daring, di gerai fisik, maupun lintas negara, tanpa memerlukan rekening bank konvensional, serta dapat diterima di lebih dari 150 juta merchant di seluruh dunia di mana pun Visa diterima.

Pengguna hanya perlu melakukan pengisian saldo langsung dari wallet mereka yang ada pada aplikasi Fasset Global dan dapat berbelanja di merchant manapun dalam skala global.