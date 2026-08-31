BOLDe Inc USA Pilih Indonesia sebagai Pusat Produksi Global

Ilustrasi angkutan peti kemas pada aktivitas ekspor impor. BOLDe menargetkan pertumbuhan penjualan tahunan sebesar 50% melalui penguatan pasar domestik dan perluasan distribusi internasional.(Istimewa)
JawaPos.com - Kemampuan industri manufkatur Indonesia mendapat tempat di kancah persaingan menarik investor internasional. Perusahaan produk rumah tangga berbasis di Amerika Serikat, BOLDe Inc memilih Indonesia sebagai pusat dalam kegiatan produksinya.
Langkah ini mencerminkan kepercayaan perusahaan terhadap tenaga kerja Indonesia, kemampuan manufaktur nasional, serta potensi Indonesia untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global.
“Kami memilih Indonesia karena kami percaya terhadap kemampuan tenaga kerjanya, potensi industrinya, serta semangat masyarakatnya untuk terus berkembang. Kami ingin produk yang diproduksi di Indonesia tidak hanya menjadi pilihan keluarga di dalam negeri, tetapi juga mampu diterima dan dibanggakan di pasar dunia,” ujar Brandon Bleach, President BOLDe, Inc-USA dalam keterangannya, Senin (31/8).
Melalui produksi di Indonesia, BOLDe menggabungkan visi internasional dengan keterampilan, ketelitian, dan semangat kerja masyarakat Indonesia. Produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga di dalam negeri, tetapi juga telah menjangkau konsumen internasional, termasuk Amerika Serikat.
Bagi BOLDe, Indonesia bukan hanya pasar. Indonesia merupakan tempat bertumbuh, berproduksi, berinovasi, dan membangun masa depan. Tenaga kerja Indonesia memainkan peran penting mulai dari proses pengolahan bahan, perakitan, pemeriksaan kualitas, pengemasan, pengelolaan gudang, hingga persiapan distribusi.
BOLDe percaya bahwa kekuatan industri tidak hanya terletak pada mesin atau teknologi, tetapi juga pada manusia yang menjalankan dan menyempurnakan proses tersebut. Ketika produk BOLDe digunakan oleh keluarga di luar negeri, terdapat hasil kerja tenaga Indonesia yang ikut hadir di rumah tersebut.
Produk BOLDe yang diproduksi di Indonesia saat ini telah dipasarkan kepada konsumen di Amerika Serikat. Konsumen dapat mengenal dan membeli produk BOLDe secara online melalui Amazon, TikTok Shop US, serta situs resmi bolde.us.
Sebagai bagian dari penguatan pasar tersebut, BOLDe menargetkan pertumbuhan penjualan tahunan sebesar 50% melalui penguatan pasar domestik dan perluasan distribusi internasional. Produk yang disiapkan untuk menjangkau konsumen internasional antara lain Thunder Mop dan Ultra Gran.
Amerika Serikat menjadi pasar internasional yang saat ini sudah dilayani BOLDe. Setelah penguatan pasar di Amerika Serikat, BOLDe merencanakan perluasan ekspor secara bertahap ke Kanada, Australia, dan Inggris (UK).
Langkah ini diarahkan untuk membawa produk yang diproduksi di Indonesia kepada lebih banyak konsumen internasional. Potensi kanal digital di Amerika Serikat juga menjadi peluang penting. Berdasarkan U.S. Census Bureau, penjualan retail e-commerce AS pada kuartal II 2026 mencapai USD340,2 miliar, tumbuh 12,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan menyumbang 17,1% dari total penjualan retail AS.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Prediksi Susunan Pemain Sevilla vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles di Liga Belanda 2026/2027: Kans Tuan Rumah Pesta Gol!
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Real Sociedad vs Espanyol: Los Periquitos Bisa Curi Poin di Anoeta?
Prediksi Skor Leeds United vs Brentford: The Bees Siap Sengat Tuan Rumah di Elland Road!