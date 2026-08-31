BOLDe Inc USA Pilih Indonesia sebagai Pusat Produksi Global

JawaPos.com - Kemampuan industri manufkatur Indonesia mendapat tempat di kancah persaingan menarik investor internasional. Perusahaan produk rumah tangga berbasis di Amerika Serikat, BOLDe Inc memilih Indonesia sebagai pusat dalam kegiatan produksinya.

Langkah ini mencerminkan kepercayaan perusahaan terhadap tenaga kerja Indonesia, kemampuan manufaktur nasional, serta potensi Indonesia untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global.

“Kami memilih Indonesia karena kami percaya terhadap kemampuan tenaga kerjanya, potensi industrinya, serta semangat masyarakatnya untuk terus berkembang. Kami ingin produk yang diproduksi di Indonesia tidak hanya menjadi pilihan keluarga di dalam negeri, tetapi juga mampu diterima dan dibanggakan di pasar dunia,” ujar Brandon Bleach, President BOLDe, Inc-USA dalam keterangannya, Senin (31/8).

Melalui produksi di Indonesia, BOLDe menggabungkan visi internasional dengan keterampilan, ketelitian, dan semangat kerja masyarakat Indonesia. Produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga di dalam negeri, tetapi juga telah menjangkau konsumen internasional, termasuk Amerika Serikat.

Bagi BOLDe, Indonesia bukan hanya pasar. Indonesia merupakan tempat bertumbuh, berproduksi, berinovasi, dan membangun masa depan. Tenaga kerja Indonesia memainkan peran penting mulai dari proses pengolahan bahan, perakitan, pemeriksaan kualitas, pengemasan, pengelolaan gudang, hingga persiapan distribusi.

BOLDe percaya bahwa kekuatan industri tidak hanya terletak pada mesin atau teknologi, tetapi juga pada manusia yang menjalankan dan menyempurnakan proses tersebut. Ketika produk BOLDe digunakan oleh keluarga di luar negeri, terdapat hasil kerja tenaga Indonesia yang ikut hadir di rumah tersebut.

Produk BOLDe yang diproduksi di Indonesia saat ini telah dipasarkan kepada konsumen di Amerika Serikat. Konsumen dapat mengenal dan membeli produk BOLDe secara online melalui Amazon, TikTok Shop US, serta situs resmi bolde.us.

Sebagai bagian dari penguatan pasar tersebut, BOLDe menargetkan pertumbuhan penjualan tahunan sebesar 50% melalui penguatan pasar domestik dan perluasan distribusi internasional. Produk yang disiapkan untuk menjangkau konsumen internasional antara lain Thunder Mop dan Ultra Gran.

Amerika Serikat menjadi pasar internasional yang saat ini sudah dilayani BOLDe. Setelah penguatan pasar di Amerika Serikat, BOLDe merencanakan perluasan ekspor secara bertahap ke Kanada, Australia, dan Inggris (UK).