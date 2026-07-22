Lampaui Ketentuan Minimum POJK, Jasaraharja Putera Catatkan RBC  371,90 Persen Tahun Anggaran 2025

JawaPos.com - PT Jasaraharja Putera mencatatkan kinerja positif pada Tahun Buku 2025. Perusahaan BUMN ini membukukan Risk Based Capital (RBC) capai 371,90 persen.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Keuangan (RUPS LK) Tahun Buku 2025. Dalam kegiatan ini, Jasaraharja Putera memastikan perusahaan mengalami pertumbuhan sehat dan berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, Perusahaan melaporkan berbagai capaian positif yang berhasil diraih sepanjang tahun 2025, baik dari aspek keuangan, operasional, maupun tingkat kesehatan perusahaan. Kinerja dan fundamental perusahaan yang kuat tercermin dari keberhasilan PT Jasaraharja Putera mempertahankan peringkat “AA-” (Double A Minus; Stable Outlook) dari PEFINDO pada tahun 2025.

Ketahanan keuangan Jasaraharja Putera hingga 31 Desember 2025 mencatatkan Risk Based Capital (RBC) sebesar 371,90 persen, meningkat dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar 339,78 persen. Capaian ini berada jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebesar 120 persen.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris mengatakan, seluruh elemen perusahaan berkontribusi dalam capaian ini. Perusahaan akan terus memperkuat kinerjanya.

"Capaian yang diraih perusahaan menjadi motivasi bagi kami seluruh insan perusahaan untuk terus memperkuat kinerja, meningkatkan kualitas layanan, dan menghadirkan perlindungan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dengan semangat transformasi dan tata kelola yang baik, kami optimistis dapat terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan di masa mendatang," ujar Haris, Rambu (22/7).

Dari sisi profitabilitas, PT Jasaraharja Putera membukukan laba bersih sebesar Rp 234,49 miliar, meningkat 41 persen dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan tersebut menunjukkan efektivitas strategi bisnis yang dijalankan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha, kualitas risiko, dan efisiensi operasional.