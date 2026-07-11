BEI Optimistis Pasar Modal Indonesia Tetap Menjadi Pilihan Investasi Jangka Panjang

JawaPos.com - Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengatakan Indonesia tetap memiliki daya tarik sebagai tujuan investasi jangka panjang ditengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Menurutnya, Fundamental ekonomi yang solid, besarnya pasar domestik, serta reformasi transparansi di pasar modal, menjadi sejumlah faktor yang menopang kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.

“Dengan fundamental ekonomi dan korporasi yang tetap kuat, kami optimistis pasar modal Indonesia akan terus menjadi pilihan investasi yang menarik bagi investor domestik maupun global dalam jangka panjang,” ujar Jeffrey dalam keterangan yang diterima, Sabtu (11/7).

Jeffrey mengatakan, kondisi pasar saat ini perlu dipandang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan fundamental ekonomi nasional, kinerja perusahaan tercatat, serta berbagai reformasi yang tengah dijalankan regulator dan Self-Regulatory Organizations (SRO).

“Berbagai langkah reformasi yang dilakukan regulator dan SRO merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan transparansi, memperkuat tata kelola, dan membangun pasar modal yang semakin kredibel,” ujarnya.

Optimisme tersebut tercermin dari meningkatnya partisipasi investor domestik. Berdasarkan dataKustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 30 Juni 2026, jumlah investor pasar modal telah mencapai 28,9 juta Single Investor Identification (SID).

Dari jumlah tersebut, investor saham dan surat berharga lainnya mencapai 9,9 juta SID atau meningkat 15,1 persen dibandingkan dengan akhir tahun 2025 yang tercatat sebanyak 8,6 juta SID.

Lanjutnya, Peran investor domestik juga semakin dominan dalam struktur pasar modal Indonesia. Investor domestik kini menguasai 61 persen kepemilikan saham, yang terdiri atas investor institusi domestik sebesar 43,3 persen dan investor ritel sebesar 17,7 persen. Sementara itu, investor asing memiliki porsi kepemilikan sebesar 39,1 persen.