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Dimas Choirul
Kamis, 25 Juni 2026 | 03.50 WIB

Dari Dapur Rendang hingga Karya Disabilitas, Ketika UMKM Indonesia Menemukan Jalan ke Pasar Global

Rafi Ridwan x ManZieRa dalam pameran Dhawafest. (Dok. Rafi untuk Jawapos.com) - Image

Rafi Ridwan x ManZieRa dalam pameran Dhawafest. (Dok. Rafi untuk Jawapos.com)

JawaPos.com - Asap dari dapur kecil di Padang, Sumatra Barat itu pernah menjadi saksi perjuangan Eva Milza, Owner Rendang Asese. Pada awal 2003, ia berbelanja sendiri ke pasar, memasak sendiri, lalu menitipkan rendangnya ke toko oleh-oleh. 

Dua dekade kemudian, produk yang lahir dari dapur rumahan itu tak disangkanya bisa mengikuti pameran hingga ke Malaysia dan Korea Selatan, bahkan mulai menjajaki peluang ekspor ke berbagai negara.

Kisah Eva bukan cerita tunggal. Di Jakarta, seorang desainer tunarungu bernama Rafi Abdurrahman Ridwan juga sedang membangun jalannya sendiri menuju pasar yang lebih luas. Keduanya berasal dari dunia berbeda, namun memiliki satu kesamaan, yakni akses terhadap jaringan dan pasar yang sebelumnya sulit dijangkau.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada April 2026 mencapai USD 25,30 miliar, naik 21,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara kumulatif, nilai ekspor Januari-April 2026 mencapai USD 92,15 miliar. 

Angka tersebut menunjukkan peluang pasar yang terus terbuka. Namun, peluang itu belum tentu dapat dinikmati seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tanpa dukungan jaringan bisnis dan pendampingan yang memadai.

Pasalnya, bagi banyak UMKM, menembus pasar internasional bukan perkara mudah. Selain kualitas produk, pelaku usaha juga membutuhkan akses promosi, jaringan bisnis, dan peluang bertemu calon pembeli dari luar negeri.

Rendang Asese saat mengikuti pameran Dhawafest Kemenkeu. (Dok. Rendang Asese untuk Jawapos.com)

Dalam perjalanan usahanya, Eva merasakan dukungan tersebut melalui berbagai program yang diikutinya. Di antaranya yakni 

mendapat dukungan dari PT Bank Negara Indonesia (BNI) dalam membuka akses promosi dan pemasaran.

Editor: Estu Suryowati
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