Borong 5 Penghargaan HR Asia Awards 2026, Transformasi SDM dan Budaya Kerja Jadi Kunci

JawaPos.com - Sebuah perusahaan dituntut mampu menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia, mendorong inovasi, serta menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan karyawan.

Organisasi yang berhasil membangun budaya kerja adaptif dan inklusif dinilai memiliki fondasi lebih kuat untuk menghadapi tantangan bisnis sekaligus mempertahankan pertumbuhan jangka panjang.

"Kami terus menjaga dan mengembangkan budaya kerja yang positif, suportif, dan empowering bagi seluruh Enesian," ujar Chief Executive Officer Enesis Group, Bambang Wirjawan Soendoro.

Pendekatan tersebut mengantarkan Enesis Group meraih lima penghargaan sekaligus dalam HR Asia Awards 2026, yakni HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026, HR Asia People Transformation Awards 2026, HR Asia Tech Empowerment Awards 2026, HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026, serta HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh jajaran manajemen perusahaan yang terdiri dari Bambang Wirjawan Soendoro selaku Chief Executive Officer, Bambang Cahyono selaku Chief Human Resources, Legal, Public Relation and Regulatory Affair Officer, Ronny Widjaja selaku Chief Financial & IT Officer, RM Ardiantara selaku Head Human Resources, Services and Public Relation, serta Budi Hermawan selaku Corporate Industrial Relation & General Affair.

Bagi mereka, FMCG nasional yang dikenal melalui berbagai produk kesehatan, personal care, household care, dan ready-to-drink itu, menjadi bagian dari perjalanan transformasi organisasi yang dijalankan secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Transformasi itu mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan budaya perusahaan, peningkatan kapabilitas dan kapasitas talenta, digitalisasi proses kerja, pembangunan lingkungan kerja yang inklusif, hingga pengembangan employee experience yang lebih baik.