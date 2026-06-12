Onitsuka Kian Moncer, Asics Pisahkan Onitsuka Tiger Jadi Perusahaan Sendiri

JawaPos.com – Asics Corp. memutuskan memisahkan merek sepatu premium Onitsuka Tiger menjadi perusahaan tersendiri. Langkah ini diambil setelah popularitas merek tersebut melonjak, terutama di kalangan wisatawan asing yang berkunjung ke Jepang.

Seperti dilansir Kyodo, Jumat (12/6), perusahaan baru itu akan bernama OT Group Corp. dan tetap berada di bawah kepemilikan penuh Asics. Melalui restrukturisasi ini, perusahaan ingin mempercepat pengambilan keputusan sekaligus memperkuat daya saing merek di pasar global.

"Kami ingin menjadi merek yang dicintai pelanggan di seluruh dunia dalam jangka panjang," kata Ryoji Shoda, pimpinan Onitsuka Tiger saat ini yang akan menjabat sebagai presiden OT Group.

Nama Onitsuka Tiger berasal dari keluarga pendiri Asics sekaligus nama awal perusahaan tersebut, Onitsuka. Selain desainnya yang khas, merek ini juga dikenal karena kenyamanan produknya sehingga berhasil menarik banyak konsumen di berbagai negara.

Kinerja bisnis Onitsuka Tiger menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat. Pada 2025, penjualannya mencapai 136,52 miliar yen atau sekitar Rp 15,15 triliun (1 yen sekitar Rp 111), melonjak 43 persen dibanding tahun sebelumnya.

Menurut Asics, lonjakan tersebut didorong oleh tingginya permintaan dari wisatawan mancanegara yang datang ke Jepang. Merek itu juga terus memperluas kehadiran global melalui pembukaan toko-toko berukuran besar di berbagai kota utama dunia.

Bulan depan, Onitsuka Tiger akan membuka toko flagship terbesar di dunia di kawasan Shinjuku, Tokyo. Lokasi tersebut dikenal sebagai salah satu pusat perbelanjaan dan destinasi wisata paling ramai di Jepang.

Ekspansi juga akan dilakukan ke Amerika Serikat. Onitsuka Tiger berencana kembali memasuki pasar AS pada Februari 2027 setelah sebelumnya menutup toko-toko yang dikelola langsung di negara tersebut.

Untuk mendukung pertumbuhan produksi, perusahaan pada Januari lalu juga membuka pabrik khusus Onitsuka Tiger di Prefektur Tottori, Jepang bagian barat. Fasilitas tersebut diharapkan mampu memperkuat pasokan produk seiring meningkatnya permintaan global.