Rute Kirab Dhaup Ageng Mangkunegaran: Jadwal dan Rekayasa Lalin

JawaPos.com - Kirab Dhaup Ageng putri Pura Mangkunegaran, R.A.Aj. Ancillasura Marina Sudjiwo atau Gusti Sura bersama K.P.H. F.X. Adimas Rosdian atau Kanjeng Dimas, digelar Sabtu (7/11) sore. Rombongan dijadwalkan berangkat dari Pura Mangkunegaran pukul 16.00 dan melintasi sejumlah ruas jalan di Kota Solo.

Kirab tersebut berpotensi berdampak pada kepadatan lalu lintas. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo pun menyiapkan rekayasa lalu lintas secara bertahap di sejumlah ruas jalan dan persimpangan yang dilintasi rombongan.

Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Solo Andri Wahyudi mengatakan, rombongan kirab akan melintasi Jalan Ranggawarsita menuju Simpang Tiga Serangke, kemudian Jalan Dr. Supomo, kawasan Pengadilan, Jalan Menteri Supeno, hingga Simpang Empat Pasar Pon. Rombongan selanjutnya kembali ke Mangkunegaran melalui Jalan Diponegoro.

"Nanti ada rekayasa lalu lintas ketika kirab akan diberangkatkan," kata Andri seperti dikutip dari Radar Solo (Jawa Pos Group), Sabtu (7/11).

Ia mengatakan, rekayasa lalu lintas diterapkan secara bertahap mulai dari kawasan sisi timur, seperti Ramayana, Simpang Empat Jambu Baru, hingga Simpang Empat Timuran. Sejumlah persimpangan juga akan ditutup sementara atau mengalami perubahan arah arus kendaraan.

"Salah satunya di Simpang Tiga Mangkuyudan. Arus dari arah selatan menuju kawasan tersebut akan ditutup dan dialihkan sehingga kendaraan dari arah utara maupun timur dapat bergerak ke selatan melalui Jalan Teuku Umar," beber Andri.

Rekayasa serupa disiapkan di sejumlah titik lain, antara lain Simpang Empat CIMB Niaga, Simpang Empat Bundaran Munggur, Simpang Empat Ngapeman, Simpang Tiga Serangkai, hingga kawasan Pengadilan.

Andri mengakui potensi kepadatan kendaraan cukup besar, terutama di sekitar Mangkunegaran. Namun, kondisi lalu lintas hingga Jumat (6/11) masih terpantau normal. Jika kepadatan meningkat signifikan, pengalihan arus akan dilakukan bersama kepolisian.

"Kalau memang terlalu krodit di kawasan Mangkunegaran, nanti akan dilakukan pengalihan bersama kepolisian," ucapnya.