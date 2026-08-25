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Antara
Selasa, 25 Agustus 2026 | 21.47 WIB

Pesawat Casa Tergelincir di Landasan Pacu Bandara Sultan Hasanuddin

 

Ilustrasi pesawat milik TNI AU yang tergelincir keluar landasan Bandara Hasanuddin Makassar, Senin (25/8). (Riski Maruto/Antara)

JawaPos.com - Sebuah pesawat Casa diduga milik TNI tergelincir di kawasan landasan pacu (runway) Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan.

PGS Branch Communication and CSR Department Head Bandara Sultan Hasanuddin Taufan Yudhistira membenarkan adanya pesawat Casa yang sedang tergelincir di salah satu landasan pacu tersebut.

"Informasi mengenai pesawat Cassa tergelincir memang benar dan saat ini sedang dalam penanganan," ujar Taufan Yudhistira dilansir dari Antara.

Dalam keterangan resminya, Taufan Yudhistira mengatakan personel bandara saat ini masih menangani kejadian tersebut.

Insiden itu terjadi di landasan pacu utara-selatan (runway 03-21) Bandara Sultan Hasanuddin pada Selasa (25/8) pada pukul 11.25 WITA.

"Berdasar video viral yang beredar melalui media sosial, memang benar telah terjadi kejadian tersebut di Bandara Sultan Hasanuddin di landasan pacu utara-selatan (runway 03-21)," kata Taufan Yudhistira.

Insiden pesawat tergelincir itu terjadi selama dua hari berturut-turut, dimana sehari sebelumnya jet tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara (AU) tergelincir di landasan pacu sisi barat (runway 13).

Kejadian serupa terjadi kembali di landasan pacu utara-selatan dengan pesawat berbeda yakni pesawat Casa.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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