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Tazkia Royyan Hikmatiar
Minggu, 16 Agustus 2026 | 02.41 WIB

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Magnitudo 6,4 di Simalungun Bisa Terasa hingga Padang

Ilustrasi gempa bumi - Image

Ilustrasi gempa bumi

JawaPos.com - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,4 yang mengguncang Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (15/8) sore terasa hingga Kota Padang, Sumatera Barat. BMKG Stasiun Geofisika Padangpanjang menjelaskan, luasnya wilayah yang merasakan guncangan berkaitan dengan kedalaman sumber gempa.

"Karena gempanya dalam, jadi efek dirasakannya luas," ujar petugas BMKG Padangpanjang dalam GWA BMKG Sumbar, dikutip dari Padang Expres (Jawa Pos Grup), Sabtu (15/8).

Gempa Simalungun itu diketahui terjadi pada pukul 17.54 WIB. Berdasarkan analisis BMKG, episenter gempa berada di koordinat 2,91 derajat Lintang Utara dan 98,93 derajat Bujur Timur, atau sekitar 11 kilometer tenggara Simalungun, Sumatera Utara.

Gempa tercatat memiliki kedalaman 168 kilometer. Dengan sumber gempa yang tergolong dalam, energi getaran dapat menjalar dan dirasakan di wilayah yang lebih luas, termasuk hingga Sumatera Barat.

Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau shakemap BMKG, gempa dirasakan dengan intensitas V MMI di Kota Tebingtinggi dan Kabanjahe, Sumatera Utara, serta Kota Limapuluh, Sumatera Barat.

Pada intensitas V MMI, getaran dirasakan hampir oleh seluruh penduduk. Guncangan juga dapat membuat orang yang sedang tidur terbangun.

Sementara itu, intensitas IV MMI tercatat dirasakan di Raya, Panombeian Pane, Panei di Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, dan Kota Pangururan.

Pada skala IV MMI, gempa dirasakan banyak orang di dalam rumah, terutama pada siang hari. Pintu, jendela, atau benda-benda di dalam rumah juga dapat bergetar.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Dr. Wijayanto mengatakan, gempa Simalungun merupakan gempa bumi menengah yang dipicu aktivitas subduksi lempeng.

"Hasil pemodelan BMKG menunjukkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami," tuturnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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