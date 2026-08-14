Kapolri: Jembatan Merah Putih Presisi Wujud Sinergi TNI-Polri, 874 Unit Telah Rampung

JawaPos.com - Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 Polda. Dari jumlah tersebut, 874 jembatan telah selesai, 17 unit masih dalam pembangunan, dan empat lainnya berada pada tahap perencanaan.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan program tersebut menjadi bagian dari kontribusi Polri dalam mendukung pembangunan nasional sekaligus memperkuat konektivitas masyarakat.

“Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, Bapak Presiden berkenan hadir secara virtual. Tentunya ini memberikan semangat bagi kita semua, khususnya seluruh personel TNI dan Polri, untuk terus memberikan pengabdian yang terbaik sesuai dengan arahan Bapak, bahwa kita harus terus bersama-sama berada di tengah-tengah rakyat, serta memahami dan mengerti apa yang menjadi masalah di masyarakat,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi menjadi salah satu bentuk kehadiran Polri dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Jembatan yang telah selesai dibangun memiliki total panjang 19,2 kilometer dan menghubungkan 1.314 desa.

Banten menjadi wilayah dengan jumlah pembangunan dan revitalisasi terbanyak, yakni 145 jembatan. Berikutnya Polda Jawa Barat dengan 137 jembatan, Polda Riau 110 jembatan, Polda Jawa Tengah 86 jembatan, dan Polda Sumatera Selatan 81 jembatan.

Polri juga membangun 39 jembatan untuk memulihkan akses masyarakat di wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Dari jumlah tersebut, enam di antaranya merupakan Jembatan Bailey yang dibangun di Aceh dan Sumatera Barat.

Kapolri mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Selain memperlancar mobilitas, keberadaan jembatan diharapkan mendukung kegiatan ekonomi dan pendidikan.

“Kami berharap pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi tentunya dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat melalui kelancaran distribusi hasil pertanian dan perdagangan, kemudian juga tentunya akses bagi para pelajar yang akan menuju ke sekolah, serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan,” kata Kapolri.

Ia menegaskan berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir dan membersamai masyarakat. Program itu sekaligus menjadi implementasi arahan Presiden agar TNI-Polri senantiasa berada di tengah rakyat dan memahami persoalan yang dihadapi masyarakat.