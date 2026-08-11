TNI Berarti Hadir di Tengah Masyarakat kalau Mampu Memberi Manfaat

JawaPos.com - Bentuk konkret kehadiran tentara di tengah masyarakat tidak hanya sekadar ikut dalam pembangunan fisik. Lebih dari kebermanfaatan TNI bagi masyarakat.

Kebermanfaatan tentara di tengah masyarakat selama ini dirasakan dalam bentuk program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Seperti TMMD Reg Ke-129 yang dilakukan Kodim 0726/Sukoharjo.

Dansatgas TMMD Reg Ke-129 Letkol Inf Reza Sahputra mengatakan, TMMD harus memberikan manfaat yang benar-benar menyentuh kehidupan warga. Sebab, kehadiran TNI tidak hanya terlihat dari pembangunan yang dikerjakan, tetapi apa yang dilakukan dapat dirasakan warga.

Warga semakin memahami pentingnya kesehatan dan warga semakin terbantu kebutuhannya. "Harapannya, masyarakat semakin sehat, semakin mandiri, dan semakin yakin bahwa TNI selalu hadir bersama rakyat," ungkap Letkol Inf Reza Sahputra kepada wartawan pada Selasa (11/8).

Ungkapan itu disampaikan Reza Sahputra dalam penutupan TMMD Reg Ke-129 Kodim 0726/Sukoharjo di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Pada Senin (10/8) Kodim 0726/Sukoharjo dalam program TMMD menggelar penyuluhan kesehatan bagi warga Desa Parangjoro.

Adapun penyuluhan kesehatan melibatkan tenaga kesehatan yang bekerja sama dengan Kodim 0726/Sukoharjo dan diikuti warga, khususnya ibu-ibu PKK. Para tentara mengedukasi bagaimana menjaga kebersihan rumah dan sanitasi, memastikan air serta makanan tetap aman, hingga membangun kebiasaan hidup sehat untuk mencegah penyakit.

Menurut Komandan Kodim 0726/Sukoharjo itu, kdukasi itu menjadi bagian penting dari pembangunan manusia dalam TMMD. Pengetahuan yang diberikan diharapkan tidak berhenti saat penyuluhan selesai, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga keluarga semakin peduli terhadap kesehatan dan lingkungan tempat tinggalnya.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyerahkan langsung bantuan bahan kebutuhan pokok kepada warga penerima manfaat. Bantuan ini ditujukan untuk meringankan kebutuhan sehari-hari sekaligus memastikan manfaat TMMD dirasakan langsung masyarakat.