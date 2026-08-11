Mobil KH Anwar Zahid Kecelakaan di Bojonegoro saat Hendak Isi Pengajian di Banjarnegara

Mobil Alphard Pendakwah asal Bojonegoro KH Anwar Zahid dilaporkan mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Padangan-Ngawi, tepatnya di wilayah Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Senin (10/8) malam. (Sat Lantas Polres Bojonegoro)
JawaPos.com - Pendakwah asal Bojonegoro KH Anwar Zahid dilaporkan mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Padangan-Ngawi, tepatnya di wilayah Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Senin (10/8) malam.
Mobil Toyota Alphard yang ditumpanginya itu bertabrakan dengan truk trailer, saat dalam perjalanan hendak mengisi pengajian di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah.
Kanit Gakkum Satlantas Polres Bojonegoro Ipda Septian menjelaskan, kejadian itu bermula saat mobil Alphard melaju dari arah utara menuju selatan atau arah Bojonegoro menuju Ngawi.
Setibanya di sekitar lokasi perbaikan jalan di wilayah Tinggang, mobil Alphard berhenti di belakang sebuah truk karena tengah menunggu antrean sistem buka-tutup jalur akibat adanya pekerjaan perbaikan jalan.
Saat mobil Alphard dalam posisi berhenti, tiba-tiba diseruduk truk trailer yang dikemudikan W P asal Kecamatan Trowulan Kebupaten Mojokerto dari arah belakang.
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"Diduga pengemudi truk trailer mengantuk sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraannya dan menabrak mobil Toyota Alphard," ujar Septian, selasa (11/8).
Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Sopir berinisial A dan satu penumpang pria berinisial AAZ (52 tahun) dilaporkan selamat.
Hanya saja, mobil Alphard mengalami kerusakan cukup parah dibagian depan. Kap depan mobil mengalami ringsek setelah terdorong hingga menabrak bagian belakang truk yang berhenti di depannya.
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