TN Gunung Rinjani Kebakaran 30 Hektare, Api Berhasil Dikendalikan, Petugas Sisir Sisa Material Bara

JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sempat melahap kawasan Resor Sembalun, Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), LombokTimur, kini diklaim berhasil dikendalikan secara penuh.

Tim gabungan lintas unsur bergerak cepat memadamkan kobaran api yang terdeteksi sejak Jumat sore.

Laporan awal mengenai amuk api pertama kali diterima dari masyarakat pada Jumat (7/8) pukul 16.48 WITA. Tim dari Resor Sembalun bersama siswa PKL SKMA langsung meluncur ke lokasi dan menemukan tiga titik api aktif di wilayah Maletan.

Guna meredam pergerakan api, sebanyak 22 personel gabungan dari Balai TNGR, Masyarakat Mitra Polhut, warga lokal, Polsek dan Koramil Sembalun, hingga Dinas Pemadam Kebakaran Lombok Timur dikerahkan dalam penanganan tahap pertama.

Namun, memasuki pukul 19.00 WITA, tim di lapangan memutuskan kembali ke pos sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan. Langkah ini diambil mengingat dinamika api dan kondisi medan yang berisiko, dengan tetap menempatkan prioritas utama pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para petugas.

Berdasarkan hasil pengamatan awal di lapangan, perkiraan luas areal yang terdampak mencapai sekitar 30 hektare, walau proses konfirmasi angka pasti masih terus berjalan. Vegetasi yang terbakar dilaporkan didominasi oleh semak, perdu, dan liana.

Upaya pemantauan pergerakan api berlanjut pada Jumat malam memanfaatkan pemantauan udara via drone, dibantu unit mobil pemadam kebakaran dari Pemadam Kebakaran Lombok Timur, Polsek, dan Koramil setempat.

Penanganan skala besar kembali dilanjutkan pada Sabtu (8/8) dini hari pukul 00.15 WITA. Tim gabungan yang dipimpin Kapolres Lombok Timur bersama Kepala SPTN Wilayah II mengerahkan 35 personel tambahan menuju titik api di kawasan Dalem Petung.