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Antara
Minggu, 12 Juli 2026 | 01.38 WIB

Dekopin Tegaskan Komitmen Modernisasi Koperasi Lewat Regenerasi Gen Z

Sejumlah pembeli memilih barang di Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Kebayoran Lama di Blok M - Image

Sejumlah pembeli memilih barang di Koperasi Kelurahan Merah Putih Melawai, Kebayoran Lama di Blok M

JawaPos.com - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menegaskan komitmennya memodernisasi koperasi melalui regenerasi kepemimpinan dan pelibatan Generasi Z (Gen Z) sebagai upaya menjaga keberlanjutan gerakan koperasi di era digital, dikutip dari ANTARA.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan ziarah ke makam Proklamator sekaligus Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan, menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79.

Sekretaris Jenderal Dekopin Gilang Widya Pramana dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan regenerasi menjadi langkah strategis agar nilai-nilai koperasi yang diwariskan Bung Hatta tetap relevan dengan perkembangan zaman.

"Bung Hatta mendirikan koperasi dengan visi kebersamaan yang sangat maju. Tugas kita sekarang adalah menerjemahkan visi tersebut ke dalam bahasa dan gaya hidup anak muda zaman sekarang. Gen Z memiliki kreativitas tinggi, adaptif terhadap teknologi, dan punya kepedulian sosial yang kuat," kata Gilang.

Menurut dia, Dekopin menjalankan program pemilihan Brand Ambassador Gen Z untuk menjaring figur muda dari berbagai daerah yang mampu membawa koperasi masuk ke dalam ekosistem digital sekaligus menginspirasi generasinya.

Ia menambahkan organisasi tersebut berkomitmen meremajakan citra koperasi agar tidak lagi dipandang sebagai lembaga yang kuno, melainkan menjadi wadah bisnis yang relevan bagi pelaku usaha muda melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Gilang mengatakan ziarah ke makam Bung Hatta bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum refleksi untuk memperkuat komitmen gerakan koperasi terhadap cita-cita ekonomi kerakyatan yang berlandaskan semangat gotong royong.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang turut memimpin ziarah mengatakan semangat perjuangan dan pemikiran Bung Hatta tetap menjadi pijakan dalam memperkuat gerakan koperasi nasional.

Menurut dia, kehadiran jajaran Kementerian Koperasi bersama Dekopin dan pelaku gerakan koperasi di makam Bung Hatta merupakan bentuk penghormatan atas jasa sang proklamator sekaligus pengingat agar cita-cita membangun ekonomi berbasis koperasi terus dilanjutkan.

Editor: Banu Adikara
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