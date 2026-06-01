Rute Penerbangan Jember-Surabaya Resmi Dibuka, Permudah Operasional Haji dan Umrah

JawaPos.com - Lion Group resmi membuka Penerbangan perdana rute Surabaya–Jember mulai 1 Juni 2026. Akses ini bisa membantu operasional jamaah haji dan umrah, maupun wisata.

Peresmian rute perbangan ini dihadiri oleh Anggota DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, Bupati Jember Gus Fawait, serta perwakilan manajemen Wings Air.

"Pertama saya sampaikan terimakasih kepada Bapak Abdul Muhaimin Iskandar yang terus mendukung untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Jember. Selanjutnya saya juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Rusdi Kirana selaku wakil Ketua Umum DPP PKB, yang telah mendukung penerbangan dari Kabupaten Jember," kata Rivqy.

Dia menyampaikan, adanya rute perbangan baru ini diharapkan bisa meningkatkan konektivitas masyarakat Jember. Sebab, mobilitas warga setempat sejauh ini cukup tinggi.

“Dibukanya rute Surabaya–Jember dan Jember–Surabaya oleh Lion Group akan semakin memudahkan masyarakat Jember dan sekitarnya dalam menjangkau kota-kota lain di Indonesia,” imbuhnya.

Menurutnya, keberadaan transportasi udara yang lebih mudah diakses akan memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, hingga sektor pariwisata daerah.

Operasional haji dan umrah pun bisa terbantu. Sebab, selama ini Jember selalu menyumbang jumlah jamaah terbanyak di Jawa Timur.

“Bagi masyarakat Jember yang akan menunaikan ibadah haji maupun umrah, kini dapat lebih mudah melakukan perjalanan melalui koneksi penerbangan Jember–Surabaya, kemudian dilanjutkan ke Makkah dan Madinah,” jelasnya.