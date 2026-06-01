Logo JawaPos
HomeHaji
Author avatar - Image
Bayu Putra
Senin, 1 Juni 2026 | 22.07 WIB

Kuota Haji 2027 Berpeluang Tetap 221.000, Menhaj Irfan: Ada Kemungkinan Muncul Tambahan Kuota

Jaamaah Haji Indonesia melaksanakan mabit di Muzdalifah. kuota haji Indonesia untuk 2027 berpeluang tetap 221.000, bahkan ada kemungkinan dapat tambahan. (Bayu Putra/JawaPos.com) - Image

Jaamaah Haji Indonesia melaksanakan mabit di Muzdalifah. kuota haji Indonesia untuk 2027 berpeluang tetap 221.000, bahkan ada kemungkinan dapat tambahan. (Bayu Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com – Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf telah bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2027.

Pertemuan digelar pada Jumat (29/5) lalu, dan diisi dengan penyampaian awal mengenai persiapan haji 1448 hijriah atau 2027.

Di dalamnya disampaikan ketentuan umum serta jadwal dan timeline penyelenggaraan haji tahun depan.

Salah satu yang juga diungkap adalah besar kemungkinan kuota haji 2027 untuk Indonesia masih akan sama dengan tahun ini, yakni 221.000 jamaah.

“Kuota Haji belum disampaikan secara jelasnya. Tapi di dalam dokumen itu diperkirakan bahwa, persiapkan nama haji sesuai dengan angka yang tahun berjalan sekarang,” terangnya di Makkah, Minggu (31/5) Waktu Arab Saudi.

Artinya, Kemenhaj diminta menyiapkan 221.000 nama jamaah asal Indonesia untuk penyelenggaraan haji 2027, sama seperti jumlah jamaah haji tahun ini.

“Insya Allah (kuota haji) enggak akan berkurang, bahkan ada kemungkinan tiba-tiba muncul tambahan,” lanjut Irfan.

Ia meyakinkan bahwa secara teknis, walaupun ada tambahan kuota haji, pihaknya siap. Yang masih perlu pertimbangan justru soal keuangan haji.

 “Apakah teman-teman BPKH siap atau enggak, itu juga jadi pertimbangan utama kami,” jelasnya.

Yang jelas, pengalaman penyelenggaraan haji 2026 menunjukkan bahwa persiapan yang dilakukan lebih awal bisa berdampak besar.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Kloter BTH-1 Awali Pemulangan Jamaah Haji ke Tanah Air - Image
Haji

Kloter BTH-1 Awali Pemulangan Jamaah Haji ke Tanah Air

Senin, 1 Juni 2026 | 21.50 WIB

Jamaah Haji Indonesia Mulai Pulang ke Tanah Air, Diawali Embarkasi Batam - Image
Nasional

Jamaah Haji Indonesia Mulai Pulang ke Tanah Air, Diawali Embarkasi Batam

Senin, 1 Juni 2026 | 21.50 WIB

Puncak Haji Usai, Menhaj Irfan Yusuf Beri Siapkan Perbaikan Layanan di Mina - Image
Haji

Puncak Haji Usai, Menhaj Irfan Yusuf Beri Siapkan Perbaikan Layanan di Mina

Senin, 1 Juni 2026 | 21.18 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

3

Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

7

Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!

8

Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil

9

Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban

10

Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji! 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore