Kuota Haji 2027 Berpeluang Tetap 221.000, Menhaj Irfan: Ada Kemungkinan Muncul Tambahan Kuota

Jaamaah Haji Indonesia melaksanakan mabit di Muzdalifah. kuota haji Indonesia untuk 2027 berpeluang tetap 221.000, bahkan ada kemungkinan dapat tambahan. (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com – Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf telah bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2027.
Pertemuan digelar pada Jumat (29/5) lalu, dan diisi dengan penyampaian awal mengenai persiapan haji 1448 hijriah atau 2027.
Di dalamnya disampaikan ketentuan umum serta jadwal dan timeline penyelenggaraan haji tahun depan.
Salah satu yang juga diungkap adalah besar kemungkinan kuota haji 2027 untuk Indonesia masih akan sama dengan tahun ini, yakni 221.000 jamaah.
“Kuota Haji belum disampaikan secara jelasnya. Tapi di dalam dokumen itu diperkirakan bahwa, persiapkan nama haji sesuai dengan angka yang tahun berjalan sekarang,” terangnya di Makkah, Minggu (31/5) Waktu Arab Saudi.
Artinya, Kemenhaj diminta menyiapkan 221.000 nama jamaah asal Indonesia untuk penyelenggaraan haji 2027, sama seperti jumlah jamaah haji tahun ini.
“Insya Allah (kuota haji) enggak akan berkurang, bahkan ada kemungkinan tiba-tiba muncul tambahan,” lanjut Irfan.
Ia meyakinkan bahwa secara teknis, walaupun ada tambahan kuota haji, pihaknya siap. Yang masih perlu pertimbangan justru soal keuangan haji.
“Apakah teman-teman BPKH siap atau enggak, itu juga jadi pertimbangan utama kami,” jelasnya.
Yang jelas, pengalaman penyelenggaraan haji 2026 menunjukkan bahwa persiapan yang dilakukan lebih awal bisa berdampak besar.
