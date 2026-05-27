Misteri Kehamilan Santriwati di Pekalongan tanpa Berhubungan Badan Akhirnya Terungkap, Kiai Ponpes Berhasil Diamankan Polisi

Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dihebohkan dengan kabar warganya yang hamil lewat mimpi. (Dok Netizen/Rada Pekalongan)
JawaPos.com - Misteri kasus yang menyeret nama F, 22, santriwati di Kabupaten Pekalongan, yang sebelumnya ramai diperbincangkan publik terkait dugaan kehamilan tidak wajar, kini mulai mengarah pada perkembangan baru yang lebih serius.
Dikutip Radar Kudus (Jawa Pos Group), pihak kepolisian telah mengamankan seorang pria berinisial AHF, yang diketahui merupakan salah satu pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren tempat korban menimba ilmu.
Penangkapan dilakukan pada Rabu pagi (27/5) sebagai bagian dari proses penyidikan.
Namun, langkah hukum terhadap AHF bukan berawal dari laporan F maupun keluarganya.
Kasus ini justru terungkap setelah sejumlah mantan santriwati lainnya berani angkat bicara dan melaporkan dugaan kekerasan seksual yang mereka alami selama berada di lingkungan pesantren tersebut.
Kapolres Pekalongan Kota Polres Pekalongan Kota AKBP Riki Yariandi menjelaskan bahwa proses pengungkapan kasus sempat menemui kendala karena informasi awal yang sangat tertutup.
Pihak kepolisian kemudian mengerahkan tim Satreskrim untuk melakukan pendekatan secara personal kepada keluarga para korban guna membuka ruang pelaporan yang lebih luas.
“Awalnya informasi sangat tertutup. Kami minta anggota reskrim melakukan pendekatan dari rumah ke rumah kepada keluarga korban. Alhamdulillah, akhirnya beberapa korban bersedia memberikan keterangan,” ujarnya.
Dari hasil pemeriksaan awal, para korban mengaku mengalami pola kekerasan yang relatif serupa.
Terduga pelaku disebut memanfaatkan posisi sebagai pengasuh dengan modus meminta korban melakukan pijatan pada tubuhnya.
