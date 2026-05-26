Seorang Kepala SPPG Diduga Main Judol hngga Bawa Cewek ke Dapur, Ujungnya Minta Maaf sambil Nangis

MEWEK: Video klarifikasi Kepala SPPG Aek Parombunan 2/(instagram @abri_putra9
JawaPos.com - Seorang Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aek Parombunan 2, Sibolga Selatan, Sumatera Utara mendadak jadi perbincangan publik.
Pasalnya, dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Kepala SPPG tersebut diduga tengah bermain judi online (judol) saat jam operasional hingga tersangkut masalah etik lantaran membawa wanita yang bukan pasangan sah ke kamar dapur.
Terkait hal ini, Kepala SPPG yang diketahui bernama Abriadi Tri Putra Bungsu tersebut secara terang-terangan mengakui kebenaran video itu.
Dalam sebuah unggahan reels di instagram pribadinya @abri_putra9, dirinya meminta maaf atas perbuatannya.
"Terkait pemberitaan yang lagi viral di lapangan, di tengah-tengah masyarakat, saya mengakui bahwa video tersebut adalah benar. Untuk itu, saya dengan kerendahan hati yang paling dalam, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada pimpinan instansi saya mengabdi, atas kesalahan pribadi yang saya lakukan," ucap Abri dalam video, dikutip Selasa (26/5).
Masih dalam video klarifikasinya, Abri juga meluruskan bahwa kasus tersebut terjadi pada akhir bulan Maret dan awal April 2026. Adapun, tegas dia, permasalahan tersebut sejatinya telah selesai.
"Tapi pada kesempatan baik kali ini, saya perlu jelaskan bahwasanya saya tahu berita ini akan viral. Video tersebut terjadi pada akhir bulan tiga dan awal
bulan empat, yang di mana menurut saya permasalahan itu sudah selesai karena saya sudah meminta maaf kepada lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar. Saya juga sudah dapat telepon dari pimpinan saya untuk memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya," ungkapnya.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK