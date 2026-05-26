Seorang Kepala SPPG Diduga Main Judol hingga Bawa Cewek ke Dapur, Ujungnya Minta Maaf sambil Nangis

JawaPos.com - Seorang Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aek Parombunan 2, Sibolga Selatan, Sumatera Utara mendadak jadi perbincangan publik.

Pasalnya, dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Kepala SPPG tersebut diduga tengah bermain judi online (judol) saat jam operasional hingga tersangkut masalah etik lantaran membawa wanita yang bukan pasangan sah ke kamar dapur.

Terkait hal ini, Kepala SPPG yang diketahui bernama Abriadi Tri Putra Bungsu tersebut secara terang-terangan mengakui kebenaran video itu.

Dalam sebuah unggahan reels di instagram pribadinya @abri_putra9, dirinya meminta maaf atas perbuatannya.

"Terkait pemberitaan yang lagi viral di lapangan, di tengah-tengah masyarakat, saya mengakui bahwa video tersebut adalah benar. Untuk itu, saya dengan kerendahan hati yang paling dalam, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada pimpinan instansi saya mengabdi, atas kesalahan pribadi yang saya lakukan," ucap Abri dalam video, dikutip Selasa (26/5).

Masih dalam video klarifikasinya, Abri juga meluruskan bahwa kasus tersebut terjadi pada akhir bulan Maret dan awal April 2026. Adapun, tegas dia, permasalahan tersebut sejatinya telah selesai.

"Tapi pada kesempatan baik kali ini, saya perlu jelaskan bahwasanya saya tahu berita ini akan viral. Video tersebut terjadi pada akhir bulan tiga dan awal

bulan empat, yang di mana menurut saya permasalahan itu sudah selesai karena saya sudah meminta maaf kepada lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar. Saya juga sudah dapat telepon dari pimpinan saya untuk memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya," ungkapnya.

Meski begitu, Abri mengaku masalah pribadinya bisa viral imbas dari permasalahan akut dapur dan pihak yayasan terkait buruknya pelaksanaan program MBG.