Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Selasa, 26 Mei 2026 | 17.25 WIB

Seorang Kepala SPPG Diduga Main Judol hingga Bawa Cewek ke Dapur, Ujungnya Minta Maaf sambil Nangis

MEWEK: Video klarifikasi Kepala SPPG Aek Parombunan 2/(instagram @abri_putra9 - Image

MEWEK: Video klarifikasi Kepala SPPG Aek Parombunan 2/(instagram @abri_putra9

JawaPos.com - Seorang Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aek Parombunan 2, Sibolga Selatan, Sumatera Utara mendadak jadi perbincangan publik.

Pasalnya, dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Kepala SPPG tersebut diduga tengah bermain judi online (judol) saat jam operasional hingga tersangkut masalah etik lantaran membawa wanita yang bukan pasangan sah ke kamar dapur.

Terkait hal ini, Kepala SPPG yang diketahui bernama Abriadi Tri Putra Bungsu tersebut secara terang-terangan mengakui kebenaran video itu.

Dalam sebuah unggahan reels di instagram pribadinya @abri_putra9, dirinya meminta maaf atas perbuatannya.

"Terkait pemberitaan yang lagi viral di lapangan, di tengah-tengah masyarakat, saya mengakui bahwa video tersebut adalah benar. Untuk itu, saya dengan kerendahan hati yang paling dalam, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada pimpinan instansi saya mengabdi, atas kesalahan pribadi yang saya lakukan," ucap Abri dalam video, dikutip Selasa (26/5).

Masih dalam video klarifikasinya, Abri juga meluruskan bahwa kasus tersebut terjadi pada akhir bulan Maret dan awal April 2026. Adapun, tegas dia, permasalahan tersebut sejatinya telah selesai.

"Tapi pada kesempatan baik kali ini, saya perlu jelaskan bahwasanya saya tahu berita ini akan viral. Video tersebut terjadi pada akhir bulan tiga dan awal

bulan empat, yang di mana menurut saya permasalahan itu sudah selesai karena saya sudah meminta maaf kepada lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar. Saya juga sudah dapat telepon dari pimpinan saya untuk memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya," ungkapnya.

Meski begitu, Abri mengaku masalah pribadinya bisa viral imbas dari permasalahan akut dapur dan pihak yayasan terkait buruknya pelaksanaan program MBG.

Kata dia, pihak yayasan mengancam bakal menyebarkan video tersebut ke banyak media, sehingga membuat psikologisnya terganggu.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Jangan Sampai Rugi, Ini Berbagai Modus Penipu dalam Jual Beli Titik SPPG yang Diungkap Wakil Kepala BGN - Image
Nasional

Jangan Sampai Rugi, Ini Berbagai Modus Penipu dalam Jual Beli Titik SPPG yang Diungkap Wakil Kepala BGN

Selasa, 26 Mei 2026 | 06.41 WIB

SPPG Wajib Layani 300 Ibu-Balita Mulai 2 Juni, Jika Melanggar Insentif Rp 6 Juta Per Hari Bakal Melayang! - Image
Nasional

SPPG Wajib Layani 300 Ibu-Balita Mulai 2 Juni, Jika Melanggar Insentif Rp 6 Juta Per Hari Bakal Melayang!

Selasa, 26 Mei 2026 | 06.07 WIB

Datangi Bareskrim Polri Karena Temukan Praktik Jual Beli Titik SPPG, Waka BGN: Rugikan Korban Hingga Miliaran Rupiah - Image
Nasional

Datangi Bareskrim Polri Karena Temukan Praktik Jual Beli Titik SPPG, Waka BGN: Rugikan Korban Hingga Miliaran Rupiah

Senin, 25 Mei 2026 | 20.53 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore