Gubernur Khofifah Nangis di Hardiknas Mojokerto, Terpukau Lihat Siswa Sekolah Rakyat Berpidato 5 Bahasa

JawaPos.com — Perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Mojokerto berlangsung berbeda dan penuh emosi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memilih merayakan momen tersebut bersama siswa Sekolah Rakyat di SRMP 15 Kabupaten Mojokerto, Sabtu (2/5).

Sebanyak 50 siswa dari dua rombongan belajar hadir dalam kegiatan yang berlangsung hangat dan sarat makna tersebut. Suasana sederhana justru menghadirkan kebanggaan besar melalui berbagai penampilan para siswa yang terus menunjukkan perkembangan pesat.

Puncak acara terjadi saat para siswa tampil membawakan sambutan dalam lima bahasa sekaligus. Dengan percaya diri, mereka menyampaikan pidato dalam Bahasa Indonesia, Arab, Inggris, Jepang, dan Jerman secara fasih.

Penampilan itu langsung mencuri perhatian dan membuat suasana berubah menjadi penuh kekaguman. Tak sedikit yang tertegun melihat kemampuan siswa yang baru menempuh pendidikan selama sembilan bulan tersebut.

"Saya surprise dari awal saat tiba di sini. Dalam waktu sembilan bulan, anak-anak ini sudah mampu tampil percaya diri dan menyampaikan sambutan dalam lima bahasa. Jadi banyak hal nilai positif yang bisa kita lihat perkembangan siswa-siswa di SR SMP 15 Mojokerto ini,” kata Khofifah.

Momen haru semakin terasa ketika lagu Laskar Pelangi dilantunkan bersama. Khofifah tampak meneteskan air mata bangga melihat semangat belajar dan pencapaian para siswa Sekolah Rakyat.

Perasaan bangga itu bukan tanpa alasan mengingat latar belakang para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, melalui program Sekolah Rakyat, mereka mampu menunjukkan kualitas yang tak kalah dengan sekolah lainnya.

Khofifah menilai capaian tersebut bukan hanya membanggakan sekolah maupun keluarga siswa. Ia menyebut keberhasilan itu juga menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia secara luas.