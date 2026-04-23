Koperasi Merah Putih di Grobogan Terima Kendaraan Roda Tiga di Lapangan Makodim 0717/Grobogan, Begini Penjelasannya

JawaPos.com - Jelang peluncuran nasional, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Grobogan mulai mendapatkan dukungan sarana operasional.

Dikutip Radar Pati (Jawa Pos Group), salah satunya berupa bantuan kendaraan roda tiga merek VIAR untuk menunjang aktivitas koperasi di tingkat desa.

Penyerahan simbolis bantuan tersebut digelar di Lapangan Makodim 0717/Grobogan, Rabu (22/4).

Bantuan ini menjadi bagian dari percepatan kesiapan koperasi agar dapat langsung beroperasi saat launching resmi.

Sebanyak 10 KDKMP menerima bantuan kendaraan, yakni Desa Karangsari (Brati), Karangrejo (Grobogan), Tajemsari, Tanggirejo, Mangunsari (Tegowanu), Cekel dan Sumberjosari (Karangrayung), Lajer (Penawangan), Sobo (Geyer), serta Brabo (Tanggungharjo).

Dandim 0717/Grobogan, Wefri Sandiyanto, menegaskan seluruh desa penerima diminta serius menyiapkan sarana dan prasarana.

Pasalnya, launching nasional 1.000 koperasi desa dijadwalkan pada 18 Mei 2026, dengan 10 KDKMP dari Grobogan turut ambil bagian.

Ia juga menyebut dukungan tidak berhenti pada tahap ini.

Dalam waktu dekat, akan ada tambahan 30 unit kendaraan roda tiga untuk 15 KDKMP, serta 50 unit kendaraan pick up dan 10 unit AC guna mendukung operasional koperasi.