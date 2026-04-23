Bintang Pradewo
Kamis, 23 April 2026 | 14.31 WIB

Koperasi Merah Putih di Grobogan Terima Kendaraan Roda Tiga di Lapangan Makodim 0717/Grobogan, Begini Penjelasannya

Kendaraan roda tiga penunjang operasi KDMP disalurkan ke desa. (INTAN MAYLANI SABRINA/RADAR PATI)

JawaPos.com - Jelang peluncuran nasional, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Grobogan mulai mendapatkan dukungan sarana operasional.

Dikutip Radar Pati (Jawa Pos Group), salah satunya berupa bantuan kendaraan roda tiga merek VIAR untuk menunjang aktivitas koperasi di tingkat desa.

Penyerahan simbolis bantuan tersebut digelar di Lapangan Makodim 0717/Grobogan, Rabu (22/4).

Bantuan ini menjadi bagian dari percepatan kesiapan koperasi agar dapat langsung beroperasi saat launching resmi.

Sebanyak 10 KDKMP menerima bantuan kendaraan, yakni Desa Karangsari (Brati), Karangrejo (Grobogan), Tajemsari, Tanggirejo, Mangunsari (Tegowanu), Cekel dan Sumberjosari (Karangrayung), Lajer (Penawangan), Sobo (Geyer), serta Brabo (Tanggungharjo).

Dandim 0717/Grobogan, Wefri Sandiyanto, menegaskan seluruh desa penerima diminta serius menyiapkan sarana dan prasarana.

Pasalnya, launching nasional 1.000 koperasi desa dijadwalkan pada 18 Mei 2026, dengan 10 KDKMP dari Grobogan turut ambil bagian.

Ia juga menyebut dukungan tidak berhenti pada tahap ini.

Dalam waktu dekat, akan ada tambahan 30 unit kendaraan roda tiga untuk 15 KDKMP, serta 50 unit kendaraan pick up dan 10 unit AC guna mendukung operasional koperasi.

Kepala Desa Karangsari, Suhartini, mengapresiasi bantuan tersebut. Ia berharap program ini mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Artikel Terkait
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih - Image
Surabaya Raya

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih

Kamis, 23 April 2026 | 14.22 WIB

Enggan Beroperasi, Koperasi Merah Putih di Malang Lebih Pilih Tunggu Kedatangan Truk dan Pikap - Image
Ekonomi

Enggan Beroperasi, Koperasi Merah Putih di Malang Lebih Pilih Tunggu Kedatangan Truk dan Pikap

Kamis, 23 April 2026 | 02.13 WIB

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana - Image
Berita Daerah

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

Rabu, 22 April 2026 | 21.43 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

