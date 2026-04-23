Koperasi Merah Putih di Grobogan Terima Kendaraan Roda Tiga di Lapangan Makodim 0717/Grobogan, Begini Penjelasannya

Kendaraan roda tiga penunjang operasi KDMP disalurkan ke desa. (INTAN MAYLANI SABRINA/RADAR PATI)
JawaPos.com - Jelang peluncuran nasional, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Grobogan mulai mendapatkan dukungan sarana operasional.
Dikutip Radar Pati (Jawa Pos Group), salah satunya berupa bantuan kendaraan roda tiga merek VIAR untuk menunjang aktivitas koperasi di tingkat desa.
Penyerahan simbolis bantuan tersebut digelar di Lapangan Makodim 0717/Grobogan, Rabu (22/4).
Bantuan ini menjadi bagian dari percepatan kesiapan koperasi agar dapat langsung beroperasi saat launching resmi.
Sebanyak 10 KDKMP menerima bantuan kendaraan, yakni Desa Karangsari (Brati), Karangrejo (Grobogan), Tajemsari, Tanggirejo, Mangunsari (Tegowanu), Cekel dan Sumberjosari (Karangrayung), Lajer (Penawangan), Sobo (Geyer), serta Brabo (Tanggungharjo).
Dandim 0717/Grobogan, Wefri Sandiyanto, menegaskan seluruh desa penerima diminta serius menyiapkan sarana dan prasarana.
Pasalnya, launching nasional 1.000 koperasi desa dijadwalkan pada 18 Mei 2026, dengan 10 KDKMP dari Grobogan turut ambil bagian.
Ia juga menyebut dukungan tidak berhenti pada tahap ini.
Dalam waktu dekat, akan ada tambahan 30 unit kendaraan roda tiga untuk 15 KDKMP, serta 50 unit kendaraan pick up dan 10 unit AC guna mendukung operasional koperasi.
Kepala Desa Karangsari, Suhartini, mengapresiasi bantuan tersebut. Ia berharap program ini mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara