Nekat Berhenti di Tikungan Tajam, Aksi Foto Rombongan Mobil Pejabat di Sitinjau Lauik Sumbar Picu Kemacetan dan Bahaya

Sebuah video viral memperlihatkan aksi sejumlah mobil yang berhenti di tikungan jalan tajam dan curam hanya untuk berfoto di jalur ekstrem Sitinjau Lauik, Sumatera Barat.
JawaPos.com - Sebuah video viral memperlihatkan aksi sejumlah mobil yang berhenti di tikungan jalan tajam dan curam hanya untuk berfoto di jalur ekstrem Sitinjau Lauik, Sumatera Barat. Rombongan mobil tersebut diduga rombongan pejabat bersama dengan keluarganya.
Salah satunya video ini diunggah oleh akun Instagram @warungjurnalis. Aksi narsis ini dinilai tak hanya membahayakan nyawa mereka sendiri, melainkan pengguna jalan lainnya.
Bahkan, tindakan tersebut dinilai sangat berisiko, karena lokasi berada di jalur sempit dengan visibilitas terbatas, sekaligus membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Jalur ini sendiri diketahui sebagai jalur maut.
Dalam rekaman tersebut, terekam kendaraan lain bahkan terpaksa melambat dan berhenti untuk menunggu rombongan tersebut selesai berfoto.
Kondisi ini jelas berpotensi memicu kemacetan hingga kecelakaan, terutama di jalur yang rawan seperti tikungan tajam. Sorotan publik pun semakin meningkat setelah muncul dugaan adanya pengawalan polisi lalu lintas (polantas) pada kegiatan tersebut.
Hanya saja, jika benar, hal ini tentu memunculkan pertanyaan pada standar keselamatan dan prioritas penggunaan jalan umum. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai peristiwa tersebut.
