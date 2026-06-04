Logo JawaPos
HomeAplikasi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Kamis, 4 Juni 2026 | 19.11 WIB

Google Tambah Fitur Keamanan Baru di Android, Panggilan Penipu Kini Lebih Mudah Terdeteksi

Ilustrasi Google Search. (Pixabay/Firmbee) - Image

Ilustrasi Google Search. (Pixabay/Firmbee)

JawaPos.com - Google mulai menggulirkan sejumlah fitur baru untuk Android menjelang peluncuran Android 17 yang dijadwalkan akhir tahun ini. Pembaruan tersebut mencakup sistem pendeteksi penipuan saat panggilan telepon yang lebih canggih, peningkatan kemampuan pada Google Photos dan Circle to Search, serta fitur ringkasan berbasis kecerdasan buatan (AI) di Google Play Books.

Sebenarnya Android sudah memiliki fitur peringatan panggilan penipuan sejak 2024. Namun kini Google meningkatkan kemampuannya dengan menghadirkan teknologi yang dapat mengenali upaya penyamaran identitas.

Seperti dikutip dari Engadget, melalui pembaruan pada aplikasi Telepon Google, pengguna akan menerima peringatan apabila ada penelepon yang mengaku sebagai seseorang dari daftar kontak mereka, tetapi identitasnya tidak dapat diverifikasi.

"Ketika kontak menelepon Anda dan Anda berdua menggunakan Telepon oleh Google, perangkat mereka mengirimkan sinyal konfirmasi senyap secara real-time ke perangkat Anda untuk memverifikasi bahwa panggilan tersebut sah dan benar-benar berasal dari perangkat kontak,” ungkap Google.

"Karena jabat tangan digital ini menggunakan teknologi Rich Communication Services (RCS) terenkripsi ujung-ke-ujung, ini sepenuhnya bersifat pribadi,” imbuhnya.

Apabila perangkat tidak menerima sinyal verifikasi tersebut, aplikasi akan menampilkan peringatan agar pengguna dapat segera mengakhiri panggilan. Fitur deteksi penyamaran ini tersedia untuk perangkat Android 12 atau yang lebih baru yang menggunakan aplikasi Telepon Google.

Selain itu, Google juga berencana menghadirkan aplikasi Keamanan Pribadi bagi pengguna berusia di bawah 13 tahun. Melalui aplikasi tersebut, anak-anak dapat menampilkan informasi medis dan kontak darurat di layar kunci, sekaligus mengakses fitur keselamatan seperti deteksi kecelakaan kendaraan dengan lebih cepat.

Tak hanya berfokus pada aspek keamanan, Google juga menyematkan fitur AI baru pada sejumlah aplikasinya. Google Photos kini mendapatkan fitur "lemari pakaian" yang mampu mengenali dan mengelompokkan pakaian yang pernah dikenakan pengguna dalam foto, sekaligus mendukung pengalaman mencoba pakaian secara virtual.

Sementara itu, Google Play Books memperoleh kemampuan AI yang dapat memberikan informasi tambahan terkait teks yang disorot pengguna, serta membuat ringkasan isi bacaan secara otomatis.

Saat ini, fitur lemari pakaian di Google Photos tersedia untuk perangkat tertentu di Amerika Serikat, India, dan Brasil yang menjalankan Android 10 atau versi lebih baru. Adapun fitur AI di Google Play Books baru tersedia untuk sejumlah judul berbahasa Inggris.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
TikTok Intensifkan Perlindungan Pengguna, Fokus Keamanan Remaja - Image
Aplikasi

TikTok Intensifkan Perlindungan Pengguna, Fokus Keamanan Remaja

Rabu, 17 Desember 2025 | 05.13 WIB

Greg Abel Gas Pol Dana Berkshire: Miliaran Dolar Digelontorkan ke AI Google dan Properti AS dalam Dua Hari - Image
Internasional

Greg Abel Gas Pol Dana Berkshire: Miliaran Dolar Digelontorkan ke AI Google dan Properti AS dalam Dua Hari

Rabu, 3 Juni 2026 | 06.34 WIB

AI Google yang Semakin Mengambil Alih Pencarian Memicu Kekhawatiran Disrupsi Struktur Internet Global - Image
Internasional

AI Google yang Semakin Mengambil Alih Pencarian Memicu Kekhawatiran Disrupsi Struktur Internet Global

Sabtu, 30 Mei 2026 | 23.20 WIB

Terpopuler

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama - Image
1

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

2

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

5

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

6

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

10

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore