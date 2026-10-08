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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 02.09 WIB

Ramalan Karier Zodiak Aquarius Kamis, 8 Oktober 2026: Jaga Fokus dan Manfaatkan Ide

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Aquarius pada Kamis, 8 Oktober 2026 membutuhkan kemampuan untuk tetap berkonsentrasi meskipun berbagai hal dapat menarik perhatian dalam waktu yang bersamaan.

Banyaknya gagasan yang muncul memang bisa menjadi keuntungan, tetapi terlalu sering berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain justru berpotensi membuat tugas utama tertunda.

Berikut ramalan karier zodiak Aquarius pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pengaruh Mercury dapat membuat aktivitas kerja terasa berjalan lebih cepat, sehingga Aquarius perlu menentukan prioritas agar pekerjaan yang paling penting tidak kehilangan perhatian.

Selesaikan tanggung jawab utama terlebih dahulu sebelum membuka tugas atau aktivitas baru yang sebenarnya masih bisa menunggu.

Percakapan dengan rekan kerja juga sebaiknya dijaga agar tidak menghabiskan terlalu banyak waktu ketika pembahasan tersebut tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan.

Aquarius tetap dapat menjaga hubungan yang baik dengan tim tanpa harus selalu terlibat dalam obrolan yang sifatnya tidak mendesak.

Kemampuan menghasilkan ide segar tetap menjadi salah satu kekuatan Aquarius dalam menghadapi persoalan di tempat kerja.

Editor: Novia Tri Astuti
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