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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 8 Oktober 2026 | 16.14 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini diprediksi mungkin akan menghadapi hari yang tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan pada Kamis (8/10).

Sejumlah kebingungan dapat muncul sehingga Anda perlu menjaga ketenangan dan tidak terburu-buru dalam mengambil langkah.

Fokus menjadi kunci untuk mencapai tujuan. Dengan mengatur pikiran dan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting, Capricorn dapat menghadapi berbagai tantangan dengan lebih terarah.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Kamis (8/10), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini mungkin tidak akan sepenuhnya menguntungkan bagi Capricorn.

Karena itu, penting untuk tetap tenang ketika menghadapi situasi yang membingungkan. 

Meditasi atau mengambil waktu sejenak untuk menenangkan pikiran dapat membantu Anda melihat persoalan dengan lebih jernih.

Cinta Capricorn

Dalam urusan asmara, Capricorn disarankan lebih ramah dan terbuka kepada pasangan.

Berbagi cerita secara jujur dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara Anda dan orang yang dicintai.

Sikap penuh kasih sayang dan perhatian juga dapat membuat hubungan terasa lebih menyenangkan.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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