Ramalan Zodiak Leo 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa tidak aman dan tidak memiliki ketenangan pikiran. Hal ini menyebabkan hubungan leo dengan orang lain tampak seperti bermasalah.

Pada saat yang sama, masalah dalam hubungan membuat leo cenderung kurang mempercayai pasangan untuk berbagi perasaan tidak aman. Berbicaralah tentang emosimu secara jujur untuk membantu keluar dari situasi sulit ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Perasaan zodiak leo terhadap seseorang yang disukai semakin dalam dari hari ke hari. Terkait karir, tetap fokus mengerjakan semua proyek yang harus diselesaikan, meskipun leo merasa sedikit lelah.

Sementara itu, cobalah menghindari lingkungan yang sangat berdebu karena leo rentan terkena batuk atau pilek. Terkait keuangan, kelola cek dan rekening bank dengan cermat, karena leo mungkin tengah mengalami pengeluaran yang melonjak secara tak terduga.

Cinta Leo

Perasaan leo terhadap seseorang yang disukai semakin dalam dari hari ke hari. Cobalah untuk tetap berpijak pada kenyataan dan jangan sampai terbawa suasana.

Izinkan diri sendiri untuk terlibat secara emosional dengannya, karena dia adalah sosok yang sangat baik untuk leo. Menurunkan pertahanan diri akan membantu, tetapi tetaplah waspada agar tidak terburu-buru dalam menjalin hubungan.