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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 7 Oktober 2026 | 13.15 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio mungkin merasa stres karena jadwal yang padat dan beban kerja yang berlebihan. Cobalah untuk mengendalikan emosi dan jangan terlibat dalam pertengkaran. 

Jika ada situasi yang tidak menyenangkan bagi Scorpio, tangani secara rasional tanpa kehilangan ketenangan mental. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak Scorpio merasa sangat selaras dengan pasangan, sehingga bisa melakukan hal-hal yang disukai bersama. Terkait karir, Scorpio akan produktif di kantor dan promosi akan segera terwujud.

Sementara itu, Scorpio sebaiknya tidak cemas berlebihan tentang kesehatan orang yang dicintai, karena mereka dalam kondisi yang baik. Pada ranah keuangan, Scorpio akan mendapatkan beberapa kejutan finansial yang tak terduga dan menguntungkan

Cinta Scorpio

Pengaruh planet-planet membuat Scorpio merasa sangat selaras dengan pasangan. Ini adalah situasi yang harus dinikmati. Lakukan hal-hal bersama yang disukai berdua. Aktivitas ini akan menciptakan ikatan yang langgeng.

Karir Scorpio

Editor: Candra Mega Sari
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