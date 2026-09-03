6 Zodiak yang Diprediksi Dapat Rezeki Dadakan Minggu Depan, Ada Uang Tak Terduga Menanti

Dalam ramalan zodiak, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan gambaran mengenai perjalanan hidup, termasuk peluang datangnya keberuntungan dan rezeki.

Sejumlah zodiak disebut memiliki energi yang menarik peluang finansial melalui kerja keras, hubungan sosial, maupun bantuan dari orang-orang di sekitarnya.

Menurut ramalan yang menjadi dasar artikel ini, terdapat 6 zodiak yang diprediksi memperoleh rezeki dadakan pada minggu depan.

Rezeki tersebut digambarkan dapat hadir secara tidak terduga, terutama ketika pemilik zodiak sedang membutuhkan tambahan dana untuk memenuhi keperluan tertentu.

Lantas, zodiak apa saja yang disebut berpeluang mendapatkan rezeki tak terduga? Berikut 6 zodiak yang beruntung dirangkum dari YouTube Marcel Wen.

1. Taurus

Taurus menjadi zodiak pertama yang disebut dalam ramalan sebagai salah satu sosok yang berpeluang mendapatkan rezeki dadakan minggu depan.

Gambaran karakternya dikenal kuat, mandiri, dan memiliki kemauan yang besar ketika menginginkan sesuatu.

Taurus juga disebut memiliki sifat keras kepala dan ego yang cukup tinggi sehingga tidak mudah menerima terlalu banyak aturan dari orang lain.

Di sisi lain, pribadi ini menyukai kebebasan dan cenderung ingin menentukan jalan hidupnya sendiri.

Dalam urusan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, Taurus digambarkan sebagai sosok yang pekerja keras dan memiliki usaha besar untuk memperoleh apa yang diinginkan.

Ia tidak mudah bermalas-malasan ketika sudah memiliki tujuan.

Sifat percaya diri serta kegigihannya membuat Taurus cenderung berani mengejar sesuatu hingga mendapatkan hasil.