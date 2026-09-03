Jatuh Dulu Sebelum Jaya, 6 Weton Tibo Pati Bangkit Setelah Terpuruk Menurut Primbon Jawa

Weton Tibo Pati dapat kejayaan menurut Primbon Jawa (Magnific/ benzoix)
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Tibo Pati untuk weton yang mengalami kematian simbolis sebelum meraih kejayaan.
Golongan weton ini dipercaya akan jatuh dan kehilangan harapan sebelum akhirnya bangkit hidup berkecukupan.
Kematian yang dimaksud bukan secara fisik, melainkan mati dalam rezeki, cinta, maupun semangat hidup.
Dilansir dari akun YouTube SANIS ONE pada Kamis (3/9), disebutkan enam weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Tibo Pati tersebut.
1. Minggu legi
Weton Minggu Legi dikenal memiliki kepribadian ceria, penuh canda, dan mampu menghidupkan suasana di sekitarnya.
Sifat dermawan mendarah daging membuat mereka senang menolong orang lain meski kondisinya sendiri terbatas.
Ketertarikan pada hal mistis serta intuisi tajam menjadi keunikan tersendiri yang melekat pada mereka.
Fase kematian rezeki kerap dialami ketika usaha yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam waktu singkat.
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