Terlalu Santai Bisa Jadi Bumerang, 3 Shio Ini Disebut Kurang Rajin Berusaha

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda dalam menjalani kehidupan. Dalam astrologi Cina, sifat seseorang terkadang dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya.

Ada shio yang digambarkan pekerja keras dan ambisius, sementara beberapa lainnya dalam ramalan justru disebut memiliki kecenderungan lebih santai. Sikap terlalu nyaman, gemar menunda pekerjaan, atau enggan mengambil tanggung jawab disebut dapat menghambat pencapaian seseorang.

Namun, anggapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan ukuran pasti mengenai karakter seseorang. Kepribadian setiap individu tentu jauh lebih kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Dikutip dari kanal YouTube ShioDaily, berikut tiga shio yang dalam astrologi Cina disebut memiliki kecenderungan lebih mudah bermalas-malasan.

1. Shio Babi Shio Babi dalam sejumlah ramalan kerap digambarkan sebagai sosok yang menyukai kenyamanan dan kehidupan tenang. Mereka tidak selalu memiliki ambisi besar untuk bersaing dengan orang lain.

Bagi sebagian pemilik shio ini, kehidupan sederhana dengan kebutuhan yang tercukupi sudah dianggap cukup. Mereka juga disebut kurang tertarik mengejar sesuatu secara terburu-buru.

Sisi tersebut dapat menjadi masalah apabila berubah menjadi kebiasaan menghindari tanggung jawab. Terlalu nyaman dengan keadaan sekarang berpotensi membuat seseorang melewatkan kesempatan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.

Karena itu, menurut gambaran astrologi tersebut, Shio Babi perlu lebih disiplin dan berani keluar dari zona nyaman agar peluang yang datang tidak terlewatkan.

2. Shio Kelinci Di balik kesan lembut, rapi, dan pandai membawa diri, Shio Kelinci dalam sejumlah ramalan justru disebut memiliki sisi yang cukup santai dalam menghadapi pekerjaan.