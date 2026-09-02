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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 2 September 2026 | 23.45 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 2 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Zodiak pisces merasa luar biasa dan positif, jadi ini adalah waktu yang baik untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang terkasih. 

Jangan khawatir tentang tantangan apa pun yang mungkin menghampiri, karena pisces akan menerima dukungan dan bantuan dari orang-orang terkasih. Terimalah segala jenis bantuan yang datang dengan ramah dan ingatlah untuk bermurah hati.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Rabu, 2 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces masih merasakan percikan romantis dalam hubungan, meskipun telah lama bersama dengan pasangan saat ini. Terkait karir, hari ini sangat baik bagi pisces yang merupakan pebisnis, karena pisces mampu melampaui pesaing.

Sementara itu, beristirahatlah untuk meringankan kelelahan serta jangan khawatir tentang masalah yang besar. Terkait keuangan, catatlah segala pengeluaran karena pisces cenderung ceroboh dalam mengelola uang.

Cinta Pisces

Hari ini, pisces merasakan percikan romantis dalam hubungan, meskipun telah bersama dengan pasangan dalam waktu yang lama. Akan ada perhatian dan kasih sayang ekstra yang jelas terlihat hari ini. Ini sehat untuk hubunganmu, jadi pisces tidak perlu takut untuk mengungkapkannya.

Karir Pisces

Hari ini sangat baik bagi para pebisnis, karena pisces berada jauh di depan para pesaing. Meskipun beberapa keuntungan finansial terlihat, hal itu mungkin akan hilang secepat pisces mendapatkannya. Jadi, mulailah fokus untuk menabung. 

Editor: Hanny Suwindari
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