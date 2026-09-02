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Rabu, 2 September 2026 | 22.35 WIB

3 Weton yang Bakal Dapat Banyak Rezeki Dadakan di Tahun 2026, Hidupnya Seketika Berubah

Weton yang diramalkan akan mendapat banyak rezeki dadakan di tahun 2026 saat hidupnya seketika berubah menjadi orang kaya baru. (dok: pexels) - Image

Weton yang diramalkan akan mendapat banyak rezeki dadakan di tahun 2026 saat hidupnya seketika berubah menjadi orang kaya baru. (dok: pexels)

JawaPos.com - Memasuki paruh kedua tahun 2026, serangkaian kejutan dimungkinkan akan datang menghampiri.

Segelintir orang dikatakan akan memperoleh nasib baik saat hidupnya bisa beranjak ke tingkat yang lebih baik atau mengalami serangkaian perubahan.

Adapun kebaikan itu bisa datang dalam berbagai bentuk akan tetapi kehadirannya bisa membantu hidup berjalan di jalan yang tepat.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan akan mendapat banyak rezeki dadakan di tahun 2026 saat hidupnya seketika berubah menjadi orang kaya baru.  

1. Weton Minggu Pon 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Pon umumnya memiliki karakter yang bersemangat dan dapat dipercaya. 

Menurut perhitungan, di tahun 2026 ini mereka yang berweton satu ini dikatakan punya kesempatan besar menjadi kaya raya.

Rezeki diyakini akan datang menghampiri membuat mereka bisa mendapatkan banyak materi dari berbagai jalan.

Meski membutuhkan proses, akan tetapi dari apa yang diperoleh itu bisa membuat hidup mereka berada di jalan yang tepat menuju kemakmuran.

2. Weton Kamis Wage 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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